ARSTEAMapp – „Fostering Vocational Education through Augmented Reality using European Cultural Heritage”, proiect ce integrează științele și realitatea augmentată este demersul creator comun al partenerilor din 4 țări europene, Spania, Portugalia, România și Turcia, pentru promovarea tehnologiilor inovatoare și a utilizării lor în scopuri educaționale, dar și pentru a asigura incluziunea, echitatea și egalitatea de șanse în învățare.

Coordonat de Universitatea Burgos din Spania, reprezentată de prof. dr. Miguel-Angel Queiruga-Dios, proiectul a antrenat medii educaționale ofertante – Colégio Luso-Francês, Porto, Portugalia, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, Arnavutköy Korkmaz Yigit Anadolu Lisesi, Beșiktaș, Istanbul, Turcia.

Acestea vor contribui la promovarea experiențelor de învățare interactive și captivante prin includerea AR în domeniile STEAM, care prin aplicația dezvoltată, compatibilă cu telefoanele inteligente și utilizabilă în 5 limbi – engleză, spaniolă, portugheză, română și turcă, acoperă interese educaționale din arii geografice extinse în și în afara țărilor partenere.

Astfel, între 10 și 13 septembrie 2023, Proiectul ARSTEAMapp (Erasmus+ KA220SCH) – Fostering vocational education through Augmented Reality using European Cultural Heritage, finanțat de Comunitatea Europeană, a fost prezentat în cadrul celei de-a 78-a Adunări Generale a Națiunilor Unite (United Nation General assembly - UNGA78), într-o conferință care a abordat tema egalității de gen în educația științifică, parte integrantă a Science Summit at United Nation General Assembly 78, New-York, United States of America. Summitul Științific UNGA78, inițiat de Declan Kirrane și ISC Intelligence in Science, a furnizat o platformă inclusivă pentru proiecte de știință, unde proiecte precum ARSTEAMapp au fost acceptate pentru a-și expune eforturile și pentru a colabora cu liderii globali din domeniile științei și educației.

Inițiativa ARSTEAMapp a fost prezentată de Elena Hreciuc, reprezentanta Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă” Suceava, care a adus în atenția publicului participant valoarea educațională excelentă a resursei AR care poate fi integrată ușor în lecții STEAM, care, de asemenea, include fundalurile culturale ale elevilor și oferă o oportunitate de utilizare a tehnologiei independent de gen prin cele două versiuni de materiale de învățare, pentru nivelul începător și avansat. ARSTEAMapp a fost recunoscut de auditoriu ca un promotor al eliminării disparităților, barierelor și stereotipurilor de gen din educația științifică, prin stimularea participării echitabile a tuturor elevilor la actul educativ. Accesul egal la educația științifică prin aplicații de tipul ARSTEAMapp deschid paleta oportunităților de manifestare a gândirii critice, a creativității și a diversității, contribuind la formarea unei comunități globale echitabile.

Proiectul ARSTEAMapp beneficiază de sprijinul și aportul managerilor, prof. dr. Elena Luminița Martiniuc și prof. Ionuț Bogdan Beligan, dar și de aportul substanțial al profesorilor din Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, care prin eforturile congruente creează un ecosistem propice dezvoltării personale și inovației educaționale.