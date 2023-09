Voluntariat la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Colţul cititorului

În fiecare an, luna septembrie este marcată de Ziua Curățeniei Naționale. Campania a fost inițiată în 2009 și la nivel național a adunat peste 2.000.000 de voluntari care au luat parte la acțiunile Let`s Do It, Romania! La Gura Humorului se respectă tradiția evenimentului în fiecare an.

Sâmbătă, 16 septembrie 2023, la Colegiul „Alexandru cel Bun”, curtea s-a umplut de elevi și cadre didactice dornice să afle locația unde urmau să se deplaseze. Primăria orașului Gura Humorului s-a implicat mereu în acest proiect și, ca de fiecare dată, a oferit saci și mănuși celor prezenți. Grupul s-a deplasat în parcul Ariniș, zona alocată fiind cea dintre puntea suspendată și podul de la intrare în Voroneț.

103 elevi și 12 cadre didactice s-au înscris la activitate. Vremea a ținut cu participanții. Deși era răcoare, spre amiază ne-am bucurat de o zi de toamnă superbă. Pe șoseaua spre rezervația Piatra Pinului s-au adunat 68 de saci menajeri care au fost depozitați pe marginea drumului și ridicați de firma de salubritate a orașului.

Implicarea elevilor, simțul civic, responsabilizarea acestora de către profesorii diriginți care i-au însoțit până la final au contribuit la reușita activității. Aceștia au socializat, s-au distrat, au făcut mișcare în aer curat, au învățat să respecte mai mult natura și am reușit, fiecare dintre noi, să contribuim la menținerea unei zone turistice curate.

Mulțumim Asociației Biosilva pentru invitație, contractele de voluntariat și normele de siguranță puse la dispoziție. Mulțumim partenerilor instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.

Profesor Cîmpan Brîndușa Luminița

Colegiul „Alexandru cel Bun”