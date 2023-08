La Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, educația este percepută ca o călătorie continuă către descoperirea și înțelegerea ecosistemului educațional al viitorului.

Cu scopul de a face această călătorie cât mai captivantă și benefică, un grup format din cinci profesori din cadrul școlii s-a implicat într-un curs de formare inovator, intitulat "New Technologies and Future Classroom: Educațional Apps, Blended Learning and Flipped Learning", organizat de EDUCADEMY Prague, în perioada 10-16 iulie 2023, la Praga, Cehia.

Prin intermediul acestei formări, profesorii au explorat și au înțeles în profunzime două metode inovatoare de predare: Blended Learning și Flipped Learning. Aceste metode au adus o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește organizarea activităților educaționale, având ca focalizare principală elevul și oferindu-le acestora oportunitatea de a progresa în ritmul lor propriu.

În contextul metodei Blended Learning, profesorii au învățat să integreze cu succes tehnologia în procesul de predare, creându-se astfel un mediu interactiv și flexibil în sălile de clasă.

Flipped Learning, pe de altă parte, a reprezentat o provocare și o oportunitate în ceea ce privește prezentarea și desfășurarea lecțiilor. Această abordare încurajează dezvoltarea autonomiei și a învățării active în rândul elevilor, care vor avea posibilitatea de a se pregăti înainte de lecție prin material teoretice în format video, ceea ce le va permite să participe mai implicat și constructiv în discuții și în realizarea de aplicații practice în timpul orelor.

Un alt aspect crucial al formării a fost îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză prin activități interculturale.

Formatorii EDUCADEMY Praga au jucat un rol esențial în această experiență educativă, oferindu-le profesorilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a transforma sala de clasă într-un mediu vibrant și inovator. Totodată, prin aplicarea cunoștințelor dobândite în comunitatea didactică din Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, se vor crea sinergii stimulatoare pentru o instrucție de secol XXI.

Cursul "New Technologies and Future Classroom: Educațional Apps, Blended Learning and Flipped Learning" a confirmat din nou importanța formării profesorilor pentru a asigura o învățare de calitate în clasă și pentru a pregăti viitoarea generație de profesioniști și cetățeni responsabili.

Anul acesta școlar la Școala Gimnazială "Ion Creangă" din Suceava s-au format, prin proiectul Erasmus+,26 de profesori și 12 elevi, care vor adopta și vor promova inovația în educație într-un mediu de învățare stimulant și versatil la provocările viitorului.

Carolina Alecu, Elena Hreciuc, Narcisa Tcaciuc