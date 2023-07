Colţul cititorului

Școala Gimnazială Zvoriștea derulează proiectul Erasmus +,, Let's remove bullying and promote kindness to one another”.

În perioada 6 - 10.06.2023, cinci elevi de la Școala Gimnazială Zvoriștea, însoțiți de cadrele didactice Budacă Corina-Mariana, Ciornei Daniela și Tomescu Ioan-Gelu au participat la mobilitatea desfășurată în Pisz, Polonia.

Întâlnirea cu titlul ,,What are the consequences of cyberbullying? Ethical and legal standards for online activities, looking at the psychological impact”a avut loc la școalaZespol Szkolno Przedszkolny nr 1w Piszu, care a fost gazda elevilor și profesorilor din România, Marea Britanie și Spania.

În cadrul activităților școlare, elevii și-au dezvoltat abilitățile sociale și de comunicare în limba engleză, au analizat cauzele și efectele cyberbullyingului, au participat la jocuri de rol și alte activități interactive pe această temă.

În cadrul workshopurilor, elevii au creat afișe care conțin desene și imagini de impact pentru a crește gradul de conștientizare privind hărțuirea cibernetică.

De asemenea, elevii au fost implicați în activități sportive și de agrement, precum: jocuri în sala de sport, înot, plimbare cu hidrobicicleta pe râul Pisa, excursie cu vaporul pe lacul Ros, rafting pe râul Krutynia.

Întâlnirea elevilor și profesorilor cu primarul municipiului Pisz a fost un bun prilej de a discuta despre beneficiile proiectului și ale colaborării internaționale dintre școlile implicate în proiect.

Activitățile culturale, care au inclus vizitarea orașelor Pisz, Olsztyn, Ruciane Nida, Muzeul Pisz, Planetariul din Olsztyn au avut ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare, sociale și culturale ale elevilor în context european.

Pentru profesori, această mobilitate a fost o oportunitate de a împărtăși idei și metode, de a socializa, de a-și îmbogăți abilitățile culturale și lingvistice, de a discuta rezultatele proiectului, de a consolida relațiile cu partenerii în vederea colaborării pentru proiecte viitoare.

De asemenea, elevii au cunoscut sistemul de învățământ polonez prin participarea la cursuri, au experimentat stilul de viață polonez prin petrecerea timpului liber în familii, au devenit cunoscători ai tradițiilor și valorilor culturale europene.

Întâlnirea din proiect s-a încheiat într-un cadru festiv prin înmânarea certificatelor de participare la activități.

Prof. Budacă Corina, prof. Ciornei Daniela