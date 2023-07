Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel aduce bucurie și binecuvântare în rândul credincioșilor ortodocși ucraineni din municipiul Suceava și din împrejurimi care se adună pentru a fi împreună la hramul bisericii. Miercuri, 28 iunie, părintele paroh, Maghiar Mihai, a ținut Slujba privegherii continuând, în ziua următoare, cu acatistul Sf. Apostoli Petru și Pavel și cu Sfânta Liturghie, în prezența numeroșilor credincioși etnici ucraineni, români și refugiați din Ucraina. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de Corul Parohiei.

Pr. Mihai Maghiar împreună cu președintele Organizației locale UUR Suceava, Lucia Mihoc, și președintele Filialei Județene UUR, Ilie Sauciuc, au inițiat, în anul 2021, proiectul ”Spiritualitatea ortodoxă ucraineană în municipiul Suceava”având ca obiective promovarea valorilor culturale și spirituale ale etniei ucrainene din municipiul Suceava; intensificarea relaţiilor dintre ucrainenii din județul Suceava, prin cunoaşterea tradiţiilor specifice fiecărei localități şi evidenţierea elementelor comune; cultivarea respectului pentru valorile propriei culturi și promovarea portului popular specific fiecărei zone a județului Suceava; întărirea parteneriatului dintre Parohia ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel” Suceava şi Uniunea Ucrainenilor din Romania – Organizația Suceava în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relații; promovarea valorilor de identitate etnică ucraineană în mijlocul majorității. Uniunea Ucrainenilor din România a oferit suportul financiar necesar pentru transportul și masa invitaților.

În cuvântul de învățătură, pr. Maghiar a amintit că, în urmă cu 21 de ani, când s-a hotărât punerea ocrotitorilor parohiei, părinții consilieri din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au propus ca ocrotitori Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil deoarece preotul care a înființat parohia este cu numele Mihai, însă Înalt Preasfințitul Pimen, vrednicul de pomenire, a spus că această biserică va purta numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel întrucât este o parohie misionară, destinată comunității ucrainenilor din municipiul Suceava, ”fapt pentru care, iată, avem bucuria astăzi ca împreună să ne plecăm genunchii noștri și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit a fi împreună în ruga noastră înălțată sfinților noștri mijlocitori către Milostivul Dumnezeu”.

Slujba religioasă a fost oficiată, bilingv în limbile ucraineană și română, de un sobor de preoți ce i-a avut alături pe reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. consilier Pricop Bogdan, de la nou-înființata parohie ”Sf. Treime” Șcheia III, pr. Todirean Petru, secretarul Mitropoliei Ortodoxe a Cernăuților și Bucovinei, pr. Petrasuc Daniel, parohia Negostina, pr. Cîrstean Ioan Petru, parohia Gropeni, pr. Ovidiu Buzilă, parohia Dănila, pr. Mihai Maruseac, parohia Mărițeia Mică, pr. Gigore Ureche, parohia Vâlcele. Cu toate că părintele paroh de la Bălcăuți, Cosmin Cucu, nu a putut participa la Sf. Liturghie, un număr însemnat de credincioși au fost prezenți, iar pr. Maghiar a subliniat faptul că ”începutul acestei parohii a fost posibil cu prezența acestora la slujbele de duminică și din zilele de sărbătoare, la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, unde a funcționat timp de 8 ani parohia ucraineană”. La Sfânta liturghie au participat Cristina Chideșa, Niculina Calpon și Nadia Lazăr Boiciuc, membre ale Comitetului Județean UUR Suceava.

Pr. Maghiar a adus mulțumiri primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, prezent la liturghie, pentru sprijinul constant oferit parohiei ucrainene prin punerea la dispoziție a terenului pe care se află edificiul, cât și pentru alocarea periodică de fonduri pentru continuarea construcțiilor: ”Mulțumim din adâncul sufletului pentru prezență. Știm că astăzi este o zi lucrătoare, iar orașul Suceava are nevoie de implicare permanentă pentru a arăta ca un oraș european, dar iată că pe lângă faptul că este un bun primar, dl Lungu este și un bun credincios, mărturisitor al credinței”.

Edilul sucevean a salutat oaspeții veniți de la Cernăuți și toți membrii comunității ucrainene: ”Sunt prezent aici să arăt buna colaborare dintre municipiul Suceava și comunitatea ucraineană din orașul nostru. Vreau să spun că am fost onorat să primesc, în urmă cu o săptămână, la Primăria Suceava, pe Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, Prokopchuk Ihor, iar la finalul săptămânii trecute am primit vizita primarului orașului Cernăuți, Roman Klimchuk, cu care am discutat probleme legate de refugiații ucraineni și proiecte ce pot fi accesate din fonduri transfrontaliere. Apreciez foarte mult comunitatea ucraineană. Chiar dacă este o comunitate mică, este foarte unită, cu spirit civic, iar pe dumneavoastră părinte vă felicit pentru că știți să uniți această comunitate. Vă asigur că puteți conta pe municipalitate și pe mine personal în finalizarea frumoaselor proiecte care vizează centrul social și această biserică mică, dar frumoasă și deosebit de primitoare”.

Mulțumirile preotului paroh s-au îndreptat și către președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele Filialei Suceava, Ilie Sauciuc, și președintele Organizației municipale, Lucia Mihoc. În alocuțiunea sa, Ilie Sauciuc a subliniat implicarea constantă a UUR în acțiunile întreprinse de biserică: ”Uniunea Ucrainenilor din România s-a concentrat pe doi factori deosebit de importanți pentru comunitate: școala și biserica, având colaborări cu toate cultele religioase și oferind sprijin acolo unde sunt solicitări. Doresc să amintesc că, în urmă cu un an, am îndemnat etnicii ucraineni să se declare la recensământul populației care a urmat, iată că, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, acest îndemn a dat roade și numărul ucrainenilor declarați, în județul Suceava, a crescut cu 2.000 de persoane: de la 5.916 la 7.916”. Acesta a transmis salutul dl președinte al UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi, și a dat asigurări cu privire la sprijinirea unor astfel de acțiuni, a mulțumit primarului Sucevei pentru sprijinul oferit parohiei, evidențiind buna colaborare dintre instituții, arătându-și încrederea că interculturalitatea specifică Bucovinei și județului Suceava se va dezvolta și se va întări pe viitor.

Mihaela Delia Martineac