„Vedem clar doar cu inima…”, ne amintește mereu Antoine de Saint-Exupery, autorul celebrei cărți a Micului Prinț. De aceea, noi, micii prinți, alături de gingașele prințese ale grădiniței, zi de zi, prin soare sau nori, muncim, iubim, clădim, simțim numai cu inima!

Pe urmele naturii

Nu suntem „o grădiniță oarecare”, ci avem ceva cu totul special: o echipă mare, mare! Cine o formează? Noi, desigur: minunații copilași, cei mai devotați părinți și iubitoarele cadre didactice.

Împreună, am desfășurat concursul „Pe urmele naturii”, la nivel de unitate! Părinții, alături de preșcolari, au realizat diverse decorațiuni din materiale reciclabile: căsuțe de păsărele, ghivece pentru flori, machete, obiecte decorative, care au înfrumusețat grădinița noastră. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor: părinții minunați ai grădiniței continuă să ne surprindă, să ne sprijine, să se dedice peste măsură. Grădinița strălucește pentru că faceți parte din povestea noastră!

Ni s-a demonstrat încă o dată cât de importantă este munca în echipă!

Învăluiți în tainele pădurii

De asemenea, preșcolarii din grupa mare, „Buburuzele”, alături de educatoarele Ursache Bianca-Maria și Cuturean Irina-Maria, au pornit spre drumul către o „lume magică”.

Ne-a fermecat povestea „Căsuța din pădure”, am comparat urmele animalelor, am selectat pietre după anumite criterii, am realizat experimente cu elemente care plutesc sau nu, am pipăit și observat schimbarea acestora în prezența focului. Totul a fost o oportunitate excelentă pentru copii, dar și pentru noi, pentru că ne-am reamintit să iubim și să protejăm natura, mereu, fără limite, dar și să valorizăm activitățile outdoor, care sunt foarte iubite de cei mici!

Ce frumos este afară, când participăm la „Grădinița de vară!”

Totodată, în perioada 3 iulie - 31 august, se va desfășura „Grădinița de vară”, un loc special unde vom crea amintiri de neuitat. Aici, zâmbetele vor fi nelipsite, iar distracția va domina neîncetat.

Fiecare zi va fi plină de aventuri și activități palpitante de tip outdoor. Vom explora în natură, vom crea artă, vom participa la jocuri interactive și vom învăța lucruri noi în mod distractiv. De la petreceri tematice și picnicuri în aer liber, până la excursii în locuri fascinante, fiecare moment petrecut la „Grădinița de vară” va fi unic și plin de bucurie.

Nu uitați că tot ce e esențial e invizibil pentru ochi !