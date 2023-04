Cu puțin timp înainte de Sfintele Paști, o echipă mixtă de 13 elevi, însoțiți de 4 profesori de la Școala Gimnazială Pojorâta, s-au deplasat în Polonia, la Lublin, în cadrul mobilității ”Festivalul cluburilor de lectură creativă” din proiectul Erasmus = Reading Is My Passion and New Fashion.

Timp de cinci zile, alături de alte echipe de elevi și profesori din Polonia, Spania, Italia și Grecia, cei de la Pojorâta au arătat cât de buni cititori sunt prin diverse activități tematice. Au fost 5 zile pline, încărcate de emoție și bucurie, de muncă intensă și experiențe de neuitat. Școala Primară nr. 28 din Lublin, gazda noastră, o școală cu aproape 800 de elevi și 120 cadre didactice, ne-a întâmpinat pe toți cu porțile larg deschise, cu oameni dedicați și implicați. Reprezentanții Cluburilor de lectură creativă din țările participante au găsit aici elevi pasionați de activitățile din școala lor și un spațiu generos, propice educației școlare care a pus la dispoziție cadrul necesar desfășurării activităților din program în condiții optime. Astfel, trupe de teatru ne-au încântat cu reprezentațiile lor în limba engleză, reprezentații care au avut loc pe scena sălii de teatru din incinta școlii. Activitățile clubului de înot s-au desfășurat în bazinul de înot din incintă, cele ale cluburilor de bucătărie, cățărat, înregistrări și olărie în sălile corespunzătoare, special dotate pentru acest tip de activități. Biblioteca școlii și spațiul de citit creat în cadrul activităților din proiect ne-au impresionat prin dinamica și aspectul primitor, care invită cititorul să petreacă timpul într-un mod plăcut, relaxant în mijlocul cărților.

În oraș, echipele din țările partenere au descoperit principalele obiective turistice din vechea cetate a Lublinului printr-un joc de teren care a antrenat participanții în identificarea principalelor locuri și clădiri istorice din oraș.

Un moment solemn și plin de învățăminte a fost vizita la fostul Lagăr de concentrare de la Majdanek, construit de germani pe teritoriul Poloniei ocupate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Alt moment deopotrivă solemn și captivant a fost vizita la primăria orașului unde participanții au interacționat cu autoritățile. Astfel am aflat de vizita unei delegații lublineze în orașul Timișoara cu ocazia unor evenimente ocazionate de primirea titlului de Capitală europeană a culturii.

Prof. Piticari Petronela