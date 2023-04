Colțul cititorului

În perioada 13-17 martie 2023, Școala Gimnazială Zvoriștea a fost gazda celei de-a treia mobilități a proiectului Erasmus +, intitulat ,,Let's remove bullying and promote kindness to one another”.

Întâlnirea cu titlul ,,How do I spend my time online?”, la care au participat elevi și profesori din Marea Britanie, Spania și Polonia, a fost un prilej de dezvoltare a competențelor personale prin comunicare multilingvistică, dialog intercultural, implicare activă în activități variate și creative.

Cunoașterea sistemului de învățământ românesc, a valorilor istorice și culturale, a tradițiilor și obiceiurilor locale a fost posibilă chiar din prima zi prin vizitarea școlii, discuții cu profesorii și elevii, activități cultural-artistice, vizitarea obiectivelor turistice ale orașului Suceava.

Elevii școlii noastre, coordonați de cadrele didactice Apetrei George-Ionuț, Agavriloaei Beatrice, Apetrei Constantin, Cocriș Alina și Pînzaru Vasile au prezentat un program artistic, care a cuprins cântece și obiceiuri din folclorul românesc.

Arta, frumosul, expresivitatea și imaginația s-au împletit armonios în cadrul atelierelor de creație, în care elevii au realizat picturi pe farfurii de ceramică, fiind îndrumați de profesoara Știrbu Maria, de la Școala Gimnazială ,,Aurelian Stanciu” Salcea. Obiectele decorative au fost dăruite elevilor și profesorilor din țările participante.

Pe parcursul zilelor următoare, elevii și profesorii din cele patru țări avut ocazia să interacționeze, să comunice în limba engleză, să împărtășească din experiența lor, implicându-se în diferite activități școlare și extrașcolare, care au constat în workshopuri, întâlniri cu părinții, vizite culturale.

Atelierele de lucru au fost coordonate de profesorii Șutac Larisa-Giorgiana, Budacă Corina-Mariana, Sfichi Dorina, Ciornei Daniela, Sfichi Florin-Doru, Tomescu Ioan-Gelu, Păsat Boris-Mihail.

Materialele realizate de elevi și profesori în cadrul acestei mobilități se vor regăsi în Ghidul de siguranță online, adresat elevilor și părinților și care constituie produsul final al proiectului.

Vizitele tematice ale orașelor Brașov, Sinaia, Bran, ale castelelor Peleș și Bran, care constituie puncte de referință ale culturii europene, au oferit profesorilor și elevilor posibilitatea de a experimenta diversitatea culturală și de a cunoaște istoria și cultura românească.

Acest schimb școlar a contribuit la consolidarea dimensiunii europene a școlii prin încurajarea învățării limbilor străine, promovarea interculturalității, a diversității și a inovării în ceea ce privește metodele didactice și tehnicile informaționale.

Prof. Ciornei Daniela, prof. Budacă Corina-Mariana