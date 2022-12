Un Crăciun Disney

În apropierea sărbătorilor de iarnă, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc a organizat un spectacol caritabil. După doi ani în care am resimţit lipsa evenimentelor de Crăciun, clasa a XI-a A a organizat spectacolul „Un Crăciun Disney” pentru a celebra 11 ani de la înfiinţarea acestui proiect, devenit o tradiţie în familia CNDV.

Spectatorii au fost martorii unor momente alese, intens pregătite, care au adus în inimile tuturor magia sărbătorilor. Elevi din toate clasele colegiului au călătorit în lumea Disney pentru a-l ajuta pe Moş Crăciun, alături de prinţi şi prinţese, elfi şi crăciuniţe, să împartă daruri tuturor celor care au nevoie de sprijin.

În organizare au fost implicaţi 150 de elevi, reprezentanţi din toate clasele colegiului.

Clasa a XI-a A a creat o atmosferă de sărbătoare, care a cuprins deopotrivă pe artişti şi pe spectatori.

De la numerele de dans, muzică, teatru, momente interculturale şi până la tradiţionalele colinde româneşti, întregul eveniment a avut coerenţă şi unitate.

Personaje de basm, din toate timpurile şi pentru toate vârstele, şi-au dat concursul în căutarea bătrânului Crăciun, personaj mult iubit al copilăriei tuturor. Pe scenă s-au perindat, demonstrându-şi talentul, Moş Crăciun, Crăciuniţa, Peter Pan, Aladin, Malefica, Albă ca Zăpada, Cenuşăreasa, Olaf, o armată de elfi, etc.

Ne-am bucurat să ascultăm interpretări sensibile la vioară, mandoline, ukulele şi orgă sau voci talentate. Am urmărit momente de dans tradiţional bucovinean, aromân, cu grupul Trei surcele, ţigănesc şi, nu în ultimul rând, dans sportiv (vals, tango şi latino), cu Daimond Danse, toate fiind formate din CNDV-işti.

Un moment special l-a oferit corul colegiului, care a interpretat colinde româneşti şi din repertoriul internaţional, sub bagheta tinerei profesoare Iustina Horga.

Atmosfera creată, de poveste, încântare şi sărbătoare a învăluit, deopotrivă, scena şi spectatorii, copiii, adolescenţii şi adulţii.

A intervenit în spectacol, sub aceeaşi baghetă, şi o replică surpriză din partea profesorilor, care au ţinut să-i colinde pe elevi şi invitaţi, cu multă dragoste şi spirit tineresc, remarcându-se vocea mai tinerei colege Dayana Ivaşcu.

La reuşita activităţii, a contribuit şi standul cu obiecte hand-made realizate de elevii liceului, puse în vânzare în acelaşi scop caritabil.

Merită aprecierile noastre, atât prezentatorii, actorii implicaţi direct în spectacol, colegii lor care au lucrat la decor, organizarea scenică, montaj, cât şi colaboratorii, profesorii coordonatori Ana Maria Petraşuc, Adelina Mihăilescu şi Cezar Carp, în fruntea cărora s-a aflat directoar Dorina Carp.

Într-un cuvânt, am fost martorii unui moment de suflet, care a recuperat o tradiţie a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”, împărtăşită an de an, cu drag, tuturor.