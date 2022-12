În cadrul proiectului de parteneriat european intitulat „Mosaic Art: Each Mosaic has a story to tell”, desfășurat sub egida programului Eramus +, reprezentanți ai Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava au fost implicați în cea de-a treia mobilitate desfășurată la Agrupamento de Escolas de Vilela în Paredes din Porto, Portugalia.

Astfel, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2022, în cadrul institutului au fost puse bazele unei experiențe culturale unice, implicând participanți din Polonia, Turcia, Portugalia, România și Italia.

Coordonat de profesorii Raluca Schipor-Baban și Loredana Ceica (inspector școlar pentru arte), grupul de elevi ai Colegiului de Artă din Suceava a fost format din reprezentanți ai claselor de arte plastice și arhitectură: Petrariu Bianca Maria, Ursaciuc Georgiana Bianca, Popa Anamaria Luiza și Zaremba Delia Irina.

Implicând un număr de 32 de profesori și elevi invitați din cadrul țărilor participante, activitățile transnaționale au vizat obiectivele principale ale proiectului, alături de experimentarea celor implicați în crearea unei piese originale, utilizând unul dintre meșteșugurile de referință ale patrimoniului cultural european.

Dincolo de experiență schimbului intercultural facilitată de muncă în echipe mixte de lucru în cadrul atelierelor practice, mobilitatea a inclus ample prezentări ale tehnicii mozaicului în cadrul muzeelor de profil și edificiilor religioase din Porto.

Excursii tematice ce au inclus prezentarea tehnicii mozaicului au avut loc și la Valega (unde a fost vizitată celebra biserică, cunoscută pentru particularitățile fațadei sale), Cortegaca (localitate aflată în apropierea municipalității din Ovar), la Braga (Sanctuarul Bom Jesus do Monte), Povoa de Varzim și Guimaraes (asociat istoric cu fondarea naționalității portugheze).

Coordonatorul de proiect din cadrul Colegiului de Artă, prof. Monica-Petruța Arotaritei, acontribuit la implicarea în mod activ a elevilor selectați, aceștia demonstrând înaltele abilități în utilizarea limbii engleze, dar și capacitatea de a relaționa și a se integra în programul activitățiloreducaționale.