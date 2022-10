Colțul cititorului

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus + ”DIGITALLY READY GENERATION FOR THE LABOUR MARKET” (numărul de referință 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917) este rezultatul iniţiativei școlilor din Spania, Turcia, și România, un proiect ce are menirea de a ilustra transformarea digitală cu ajutorul unor concepte precum inteligența artificială, social media, realitatea virtuală, securitatea cibernetică, toate acestea fiind elemente ce au schimbat modul tradițional de lucru și colaborare între parteneri.

În perioada 19-23 septembrie 2022 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului internațional, în Granada, Spania. Elevii Constandache Ștefan, Cimpoeșu Elena, Rotaru Liviu și Crăciunescu Denisa (clasa a XII-a), alături de prof. Arotăriței Monica Petruța și Iftimiu Adriana Teodora, au luat parte la activități ce au urmărit îmbunătățirea comunicării elevilor, lucrul în echipă, colaborarea, rezolvarea problemelor, adaptabilitatea și dezvoltarea gândirii critice.

Schimbul de experiență între elevii spanioli, turci și români a avut ca obiectiv nu doar creșterea motivației și încrederii elevilor la școală, ci și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limbile străine și asigurarea utilizării în siguranță a internetului. Participanții au luat parte la ateliere de robotică, au vizitat Muzeul de Știință din Granada, Centrul pentru tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, de la Universitatea din Granada și Palatul Alhambra.

Proiectul urmărește să promoveze participarea activă a elevilor la viața democratică. Următoarea mobilitate va fi în luna noiembrie în Sakarya, Turcia.