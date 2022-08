Una dintre modalitățile eficiente prin care educația copiilor noștri poate fi adusă la nivelul secolului XXI și adaptată nevoilor fiecărui copil, astfel încât acesta să își atingă potențialul personal și profesional, este învățarea prin acțiune sau ”learning by doing”. La acest lucru ne-am gândit în urmă cu 2 ani, atunci când am conceput, alături de alte 3 colege din școală, proiectul Erasmus+ ,,Învățarea prin acțiune - o poartă deschisă către viitor". Doream să asigurăm șanse de reușită tuturor elevilor noștri, ținând cont de toate transformările apărute în viața școlii noastre, ba mai mult apărute chiar la nivelul întregii societăți. Am înțeles că pentru a le putea fi de folos elevilor, și profesorii trebuie să continue să învețe. Aceasta am dorit să facem și noi, prof. inv. primar Lungoci Daniela și prof. inv. primar Hladiuc Dana, alegând să urmăm cursul ”Robotics and Augmented Reality in 21st Century School”, care s-a desfășurat în perioada 24-31 iulie, în Madeira. Cursul a fost conceput pentru a oferi instrumente de pregătire a profesorilor europeni pentru un viitor care se întâmplă astăzi, unde Robotica și Realitatea Augmentată devin din ce în ce mai mult parte din programa școlară. Subiectele și activitățile de formare au ținut cont de competențele cheie ce trebuie formate și dezvoltate elevilor secolului XXI. Formatorii au fost oameni entuziaști, implicați în diferite proiecte europene, universitare care integrează activități STEAM în școli, profesori cu o vastă experiență. La acest curs, ne-am întâlnit cu colegi profesori din Polonia, Austria, Letonia, Cehia, Italia, Ungaria, Germania. Toți aveam în comun preocuparea de a găsi modalitatea de ne pregăti elevii pentru viitorul lor.

Au fost 6 zile pline cu activități interesante, în care am realizat multiple activități. Am explorat tehnologia AR care oferă oportunități de experimentare în timp real și este din ce în ce mai utilizată în lumea educației. Tehnologia AR mărește eficiența activităților și ajută la elaborarea unor lecții fascinante ce implică mult mai mult elevii în învățare. Aceștia pot astfel explora subiectul și sunt încurajați să privească informația din mai multe puncte de vedere. Așadar, realitatea augmentată este deosebit de utilă pentru dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor. Am experimentat apoi, învățând cum să integrăm kit-urile Lego We Do, Lego Mindstorm în lecții de Științe, Matematică, Artă… Am descoperit roboțeii educaționali și platformele pe care am făcut coding. Am făcut schimb de bune practici, prezentându-ne și noi activitățile desfășurate cu elevii noștri care ne-au adus numeroase premii europene. Am discutat despre viitorul educației și despre provocările profesiei de profesor, despre Educația STEAM și despre momentul potrivit pentru a introduce acest tip de activități, despre importanța inovației și despre felul în care trebuie să ne educăm copiii pentru a deveni inventatori, dar și despre meseriile viitorului și competențele pe care trebuie să le formăm pentru a-i ajuta pe elevii noștri să poată face alegeri bune referitoare la viitorul lor.

Am înțeles multiplele avantaje ale adoptării Educației STEAM în procesul educațional, ajutându-i pe copii să abordeze învățarea prin prisma explorării științifice, dar și felul în care contribuie aceasta la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii. Accentul pe învățarea practică cu aplicații din lumea reală ajută la dezvoltarea unei varietăți de seturi de abilități ale secolului XXI ca: rezolvarea problemelor, gândirea critică, curiozitatea, luarea deciziilor, conducerea, antreprenoriatul, acceptarea eșecului.

Am descoperit ce putem face noi, profesorii, pentru a ne transforma sala de clasă într-un loc de învățare, creare, experimentare în care elevii să se implice activ.

Prin participarea la acest curs am dobândit și o bogată experiență socială și culturală. Am avut șansa de a locui pe această insulă mică, pierdută în apele Atlanticului de Nord - ”perla Atlanticului”- ce are țărmuri abrupte și peisaje spectaculoase care-ți taie respirația, cu o faună și o floră foarte bogate. La tot pasul întâlneai simbolul insulei - '' Strelitzia sau Pasărea Paradisului '', o floare exotică, deosebit de frumoasă, dar și culturile de bananieri în terase spectaculoase. Ne-au impresionat străzile înguste și pietruite cu migală cu modele simetrice, șoselele excelente și tunelurile lungi care străbat insula, dar și casele construite în cele mai inaccesibile locuri. Am mers cu vaporul în larg pentru a vedea delfini și balene. Ne-am plimbat cu telecabina pentru a admira portul, oceanul și tot orașul Funchal, dar și pentru a ajunge la spectaculoasele grădini ale Palatului Monte. În ultima zi a cursului, organizatorii ne-au oferit o excursie prin locurile cele mai renumite ale ”Insulei Fericirii”: Punctul de observație de la Cabo Girão- cel mai înalt punct de observație din Europa, renumit pentru platforma de sticlă de unde poți admira priveliștea panoramică a oceanului și a câtorva localități, Peșterile de la Sao Vicente și Muzeul de Vulcanologie - unde poți călători prin Timp și Spațiu și poți cunoaște istoria Sistemului Solar, a Pământului și bineînțeles a insulelor acelui arhipelag, Piscinele Naturale Vulcanice de la Porto Moniz - piscine adevărate săpate în rocă vulcanică, un sat pescăresc- Câmara de Lobos (nume dat de la focile care locuiau aici), renumit pentru vizitele lui Sir Winston Churchill care i-a pictat împrejurimile.

Există o frumoasă legendă a localnicilor care spune că în Madeira au îngropat pirații o comoară prețioasă. Toate experiențele trăite pe insulă ne fac să credem că aceasta a fost descoperită și pusă la dispoziția tuturor celor care vizitează insula de către oamenii deosebit de primitori, harnici, întreprinzători și inventivi care locuiesc acolo.

Participarea noastră la un asemenea curs a fost o șansă reală de dezvoltare personală și profesională, oferindu-ne noi perspective, dar și puterea de a face față schimbărilor și de a face schimbări. Viitorul Educației nu e un mister, el se întâmplă acum și noi trebuie să fim pregătiți pentru el.

Prof. înv. primar Lungoci Daniela –Școala Gimnazială Ipotești Suceava