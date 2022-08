Coltul cititorului

În perioada 11-15 iulie 2022, în Spania, trei profesori reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Ipotești, Airinei Cristina, profesor de limba și literatura română, Torohtei Corina, profesor pentru învățământ primar, și Costin Cristian, profesor de matematică, au participat la cursul de formare ERASMUS "4Cs in education for the 21st century: Creativity, Collaboration, Communication and Critical Thinking", curs furnizat de Euromentor Barcelona în cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Învățarea prin acțiune - o poartă deschisă către viitor".

Scopul cursului a vizat stimularea colaborării, a creativității și a gândirii critice a elevilor, schimbând paradigma învățării – de la formatul pasiv la învățarea activă. Abordarea ,,learning by doing”, centrată pe elev, este o metodă ce permite personalizarea procesului de învățare, transformând elevul în creator al propriei învățări, îmbinând cele patru concepte: comunicarea, colaborarea, creativitatea, gândirea critică.

Temele abordate au fost de impact, derulate pe durata a cinci zile: competențele din secolul XXI, dezvoltarea gândirii critice și creative, învățarea bazată pe cercetare, jocuri didactice, integrarea instrumentelor TIC pentru clasa viitorului, strategii de gândire vizuală, abilități de comunicare eficientă, gândirea critică – alfabetizare digitală, dezinformare.

Atmosfera de lucru, cadrul prietenos și adaptat tematicii acestui curs au constituit un element esențial al conceptului de învățare activă, alături de profesori din Germania, Italia, Portugalia, Turcia.

Demersul didactic a fost completat de aplicații practice, precum și de cunoștințe referitoare la istoria, cultura și civilizația acestei țări. O deosebită experiență europeană de învățare care va fi valorificată în activitatea didactică la Școala Gimnazială Ipotești!

Prof. Cristina AIRINEI