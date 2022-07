Colţul cititorului

În perioada 21-26 mai 2022 s-a desfășurat ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „Diversity Makes Union” (2019-2022) în orașul Narva, Estonia. Școala Gimnazială „Teodor Balan” din Gura Humorului a fost reprezentată de o delegație formată din 2 cadre didactice însoțitoare - prof. Straton Garofița Maria și prof. Negrea Mihaela, și 3 elevi din clasa a VIII-a B – Simeria Iulia, Tiron David și Rebenciuc Luca.

Mobilitatea din Estonia marchează finalul unui proiect deosebit, ce inițial a fost prevăzut pentru 2 ani, însă a fost prelungit cu un an din cauza evoluției pandemiei de Sars-Cov-2. Anul școlar 2021-2022 a fost unul aglomerat – 4 din cele 6 mobilități prevăzute în proiect au fost organizate și toate au fost activități de succes. În România, oaspeții europeni au învățat despre tradiții și folclor și felul în care ne conturează identitatea națională. Au vizitat mănăstirile, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului, Palatul Culturii - Iași și Mitropolia. În Italia am degustat bucatele specifice și am vizitat orașe și situri importante din sudul țării, precum Bella, Matera, Lucanoși Pompei. Ungaria ne-a deschis porțile celor mai importante lăcașuri de cult religios catolic din Eger și ne-a predat lecții de toleranță între religii și respect față de moștenirea culturală religioasă.

Tema ultimei întâlniri de proiect din Estonia a fost Moștenirea culturală tangibilă – construcții și monumente, iar programul propus de școala gazdă Narva Soldino Gümnaasium a fost unul axat pe vizitarea și prezentarea clădirilor și monumentelor culturale de importanță națională și europeană din oraș. Elevii, însoțiți de profesori, au vizitat Castelul din Narva, Bastioanele, orașul Tartu, muzeul de știință AHAA, orașul Sillamäe de la malul mării Baltice și au participat la activități în cadrul școlii, precum un concert susținut de elevii estonieni, prezentări ale elevilor despre monumente și clădiri din celelalte 5 țări partenere, ateliere de lucru cu programe digitale în care elevii au învățat să creeze postere în Canva și jocuri interactive utilizând learningapps.com și o întâlnire online între elevii de acasă și cei participanți la mobilitate în care au vizionat materiale informative despre Estonia și au discutat despre experiența estonă.

Proiectul Erasmus+ “Diversity Makes Union” (2019-1-HU01-KA229-060960_5) a acordat prioritate conștientizării importanței moștenirii culturale europene prin promovarea unei educații inovative într-o eră digitală. Școlile partenere au colaborat pentru a dezvolta un mediu de predare-învățare de înaltă calitate pentru și împreună cu elevii. Cuvintele cheie au fost și rămân diversitatea și acceptarea pentru că ele sunt necesare în găsirea căilor de coexistență și toleranță. Toate activitățile, vizitele culturale, atelierele de lucru, schimburile de experiență și bunele practici au avut ca unic scop dorința de a le oferi elevilor ocazia de a observa cum Uniunea Europeană este construită pe interese comune și idei împărtășite, cu deplin respect pentru diversitatea culturală și lingvistică. Acest proiect a fost creat pentru a sprijini cadrele didactice în demersul lor de a-i conecta pe elevi la conceptul de „moștenire culturală” atât în sala de clasă, cât și în afara ei, și să-i determine, deopotrivă, să conștientizeze că trebuie protejată.

Dorim să mulțumim pe această cale cadrelor didactice din echipa de proiect (5 profesori) și întregului corp profesoral al Școlii Gimnaziale „Teodor Balan”, elevilor (12 elevi din clasele a VIII-a), părinților și întregii comunități pentru susținere și implicare în implementarea unui proiect de real succes.

Prof. coordonator, MIHAELA NEGREA

Director, prof. GAROFIȚA STRATON