Colţul cititorului

În perioada 3-8 aprilie 2022, la CSEI „ Sf. Andrei” Gura Humorului s-a realizat Proiectul „Diferiți sau totuși la fel?”, „Inni czy jednak tacy sami?” ”Different or actually the same?” – întâlnire internațională ca modalitate de a-i cunoaște și de a-i înțelege pe ceilalți, „Mobilitatea transnațională a elevilor”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Fondului Social European prin Programul Operațional Dezvoltare Educație Cunoaștere (PO WER).

Scopul proiectului a fost dezvoltarea la elevii cu dizabilități intelectuale competențe cheie în domeniul „conștientizării și exprimării”, competențe culturale și personale, sociale și de învățare, precum și competențe digitale. Consolidarea acestor competențe s-a bazat pe conținutul educației rezultat din programa de bază a disciplinelor precum: muzică, artă, informatică, educație fizică, geografie și istorie și a fost adaptat la nevoile individuale ale participanților la proiect.

Activitățile au fost desfășurate pe ateliere practice de pictură a icoanelor, ateliere de vitralii, activități sportive comune, ateliere grafice, ateliere culinare,realizarea de postere cu preparate regionale, prin intermediul programului de grafică, prezentarea tradițiilor și a costumelor naționale, activități muzicale urmate de excursii tematice.

Participanți la acest proiect au fost elevii de la Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 din Cracovia - Polonia coordonați de prof. Anna Duda – Kras, Agnieszka Żychowicz și Adam Jaszczyński, elevii de la CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului coordonați de dir. Petru- Marian Călinescu, Cezar-Vasile Strugariu, prof. Lucica Țebrean, Lucia Pădureț, Livia-Teodora Țebrean, Florin Mureșan, Pădureț Alexandru, Andreea- Elisaveta Bejinariu, Lucia Huțanu, Andreea Stoleru, Lăcrimioara Luca, și elevii de la Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului coordonați de prof. Edwiga Molner, Iadwiga Pamparău și Otilia Moroșan.

Mulțumim partenerilor care au contribuit la buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Suceava- Insp. Cristina-Maria Albu, Uniunea Polonezilor din România, Salina Cacica, Piscina Pyramia Gura Humorului, Asociația Club Sportiv Ariniș Gura Humorului.

Pregătirea cadrelor însoțitoare, activarea metodelor și activitățile practice au avut un impact în ceea ce privește motivarea elevilor în mod pozitiv și încurajarea acestora să fie pe deplin implicați în pregătirea și punerea în aplicare a proiectului.

Elevii din Polonia au cunoscut o altă țară, au interacționat cu colegii din România de asemenea cu CES, vorbind o limbă diferită, având alte obiceiuri și altă cultură. Cooperând în echipă, participând la activitățile care au avut ca scop apropierea culturală a ambelor țări, au învățat asemănările și diferențele în funcționarea lor de zi cu zi.

(Prof. Lucica Țebrean)