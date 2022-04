M-am gândit adesea de ce unii oameni scriu cu mâna stângă și alții scriu cu mâna dreaptă. Și nu întâmplător am gândit asta pentru că am observat la oamenii din jurul meu anumite particularități în comportament, emoții, hobby-uri, aptitudini, refacere după accidente în care a fost implicat creierul, învățat/studiu.

M-am gândit mereu de ce oare învățătoarea mea mi-a pus mâna stângă la spate și m-a forțat să scriu cu dreapta.

- În aceste cazuri, emisferele cerebrale au tendința de a comunica (a face transfer de informații) mult mai eficient decât la persoanele cu dominantă emisferică stângă (dreptace).

- În consecință, persoanele stângace au o abilitate superioară în privința limbajului; aceasta joacă un rol în recuperarea anumitor afecțiuni neurologice vasculare sau traumatice, de exemplu în evoluția recuperării limbajului într-o afazie (tulburări de limbaj).

- În anumite studii, stângacii au dovedit un coeficient de inteligență mai ridicat, o adaptabilitate mai bună la situații noi, la învăţat limbi străine, la însușirea mai rapidă a deprinderilor muzicale și artistice. Corpul calos - formațiune de conexiune interemisferică (prin care informația este transferată rapid dintr-un emisfer în altul și viceversa) - este mai dezvoltat decât la persoanele care au emisferul stâng dominant.

- Personalități în istorie: Aristotel, Napoleon Bonaparte, Leonardo DaVinci, iar mai apropiat de timpurile noastre Barack Obama, fondatorul Microsoft, Bill Gates, și, bineînţeles, voi cei care scrieți cu mâna stângă și sunteți, cum se spune, ,,stângaci”.

- Preferința în utilizarea mâinii drepte sau stângi ar fi influențată de mai mulți factori genetici, de mediu sau circumstanțe aleatorii.

- Copiii părinților ,,stângaci” au o probabilitate mai mare de a fi la fel (în comparație cu copiii provenind din părinți dreptaci), dar din cauză că stângacii sunt comparativ mai puțini frecvenți, majoritatea copiilor stângaci provin din părinți dreptaci.

- În definiția inteligenței sunt incluse: o capacitate mai mare a gândirii abstracte, de rezolvare a problemelor, de luare activă a deciziilor, abilitatea de a învăța, aptitudini emoționale mai crescute , creativitate, adaptabilitate, emotivitate mai mare decât la cei dreptaci.

- În Jurnalul American de Psihologie se menționează că stângacii au o gândire divergentă mai bună, proces relaționat cu o capacitate creativă superioară.

- Cercetările mai arată o recuperare mai rapidă post AVC (accident vascular cerebral), un risc mai scăzut de ulcer gastro-duodenal sau poliartrită reumatoidă (o boală care strâmbă oasele și necesită tratament de specialitate toată viața).

- Abilitățile atletice superioare (deși 10 la suta din populația generală este stângace, aceștia au tendința să fie reprezentați într-un procentaj mai mare în competițiile sportive).

- Emisferul stâng din creier este asociat cu acțiunile logice şi cu funcția limbajului, în timp ce emisferul drept cu creativitatea şi gândirea abstractă. Fiecare din funcțiile psihice: comportament, cognitive (referitor la capacitățile şi mecanismele învățării şi accederii la cunoștințe), dispoziție, și cele senzitiv-senzoriale necesită o interconectare a unor arii multiple din creier; această conexiune ne determină comportamentele, voliția (voința) și prin urmare gândirea noastră față de ceea ce se întâmplă și există; în cazul alterării conexiunii între diversele arii din creier, gândirea nu funcționează eficient și funcționalitatea individului este perturbată.

- Studiile arată că în cazul stângacilor apare o conexiune mai bună între ariile asociate cu limbajul, emoțiile, creativitatea și abilitățile de comunicare.

- Dreptacii au multiple talente, iar ideea că stângacii sunt mai inteligenți este respinsă de majoritatea oamenilor de știință și cred acest lucrudar, statistic vorbind, anumite talente, înzestrări, daruri, empatizări le oferă stângacilor o aură specială.

- Iată de ce unii copii sunt mai sensibili (în cazul băieților, de exemplu, când plângși tata le spune: ,,fii bărbat, plângi ca o fată”, ar fi bine să-i înțeleagă pentru că sunt într-adevăr mult mai sensibili, iar cearta unui părinte li se pare un obstacol de netrecut).

Bine că nu mai sunt nevoiți copiii din ziua de azi să stea cu mâna stângă la spate…

Psiholog clinician/Psihoterapeut,

Elena Mihaela Pavăl