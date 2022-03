Elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava, într-o experiență de mobilitate Erasmus+ în Slovacia, în proiectul Let’s go to learn outside

În perioada 14-18 martie 2022, patru elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava, Grigorean Eliza, Zmău Ecaterina, Aioane Sebastian și Filip Iustin, însoțiți de coordonatoarea proiectului, prof. înv. primar Mazilu Mirela, și director adjunct prof. dr. Ciupu Mariana, au participat la mobilitatea Drama outdoors în Slovacia, la Bratislava, la Základná Škola Karloveská 61, în cadrul unui parteneriat strategic între școli din Portugalia, Grecia, Lituania, Turcia, Slovacia și România, sub egida proiectului Erasmus+ KA2 2019-1-LT01-K229-060466_5 Let’s go to learn outside! Schimbul de experiență are ca scop implementarea educației outdoors în sistemele educaționale din țările partenere și crearea de conexiuni între diverse culturi, oferindu-le elevilor implicați experiențe de învățare în natură, într-un mediu relaxant, cu numeroase beneficii pe plan fizic, emoțional și mintal în dezvoltarea lor personală și formându-le spiritul de echipă.

În prima zi a mobilității, grupul a participat la ceremonia de deschidere, care a inclus dans tradițional slovac, interpretări muzicale, piese de teatru și recitaluri susținute de elevii slovaci de la învățământul primar și gimnazial. Au urmat câteva activități de icebreaking în aer liber la care au participat atât elevii, cât și profesorii. În a doua parte a zilei, echipa a luat parte la turul istoric al Bratislavei, pregătit de elevii clasei a IX-a din școala slovacă. Ziua s-a încheiat cu o cină tradițională.

A doua zi a debutat cu prezentarea școlii gazdă de către elevii slovaci, care i-au însoțit pe oaspeți într-un tur ghidat. A urmat momentul principal al zilei, prezentarea unei povești tradiționale sub forma unei reprezentări teatrale, de către fiecare țară participantă. Echipa din România a prezentat „Mother Goat and her three kids”, o adaptare în limba engleză a poveștii „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă. Apoi, s-a derulat un workshop de educație rutieră pe terenul școlii amenajat recent cu semafoare, marcaje și semnalizări rutiere, unde reprezentanți ai poliției rutiere din Slovacia le-au comunicat elevilor regulile de circulație în traficul rutier. Partea teoretică a fost dublată de partea aplicativă, în care elevii au folosit trotinetele pentru a pune în practică regulile de circulație învățate. În continuare, elevii au participat la ateliere de activități teatrale în aer liber, iar spre finalul zilei, atât elevii cât și profesorii și-au pus în valoare talentul artistic în cadrul unui atelier de pictură la galeria de artă.

Ziua 3 i-a surprins pe oaspeți cu o excursie la castelul Bojnice și o vizită la muzeul satului din Čičmany, unde au fost invitați la un prânz tradițional la Javorina. Ziua a continuat cu vizitarea Betleemului slovac din lemn mobil din Rajecká Lesná, o capodoperă a lui Jozef Pekara, un sculptor în lemn.Expoziția prezintă, în afară de nașterea lui Hristos în orașul Betleem, istoria națiunii slovace, în care românii au avut un impact pozitiv în cel de-al Doilea Război Mondial, contribuind semnificativ la eliberarea Slovaciei. Ghidul a comunicat că există un monument ridicat în cinstea soldaților români la Zvolen. Aproximativ 10.000 de români și-au jertfit viața pe fronturile de luptă de pe meleagurile slovace. Sculptura mobilă înfățișează viața, obiceiurile de muncă și activitățile tradiționale ale poporului slovac (păstori, mineri, viticultori, tăietori de lemne, meșteri, olari, dulgheri și fierari).

Echipa Erasmus a plecat într-o drumeție la Koliba în a patra zi a mobilității. Plimbându-se prin pădure, s-au implicat în diverse activități precum Treasure hunting, Quizz și o interpretare muzicală spontană. La finalul zilei, a avut loc ceremonia de încheiere, deschisă printr-o serie de dansuri tradiționale slovace, continuată cu discursul final, înmânarea diplomelor, a premiilor și schimbul de suveniruri între membrii echipelor din fiecare țară parteneră.

Dimineața ultimei zile a mobilității a început cu derularea concursului Erasmus got talent, la care eleva Grigorean Eliza a participat cu o interpretare muzicală, obținând punctaj maxim din partea juriului. Țările partenere au prezentat numere de dans, magie, desen și reprezentare teatrală. A urmat un atelier creativ pe tema tradițiilor de Paște în Slovacia, iar în a doua parte a zilei, echipa Erasmus a vizitat ruinele castelului Devin și a urmărit o demonstrație de zbor al păsărilor de pradă de la mini Zoo. Ziua 5 s-a încheiat cu o seară de film, organizată la școală, unde elevii au vizionat Perinbaba, o producție cinematografică slovacă.

A fost o experiență deosebită și interesantă, atât din punct de vedere educațional, cât și cultural, în care elevii și profesorii au avut ocazia de a participa la activități educative în aer liber, îmbunătățindu-și competențele interculturale și de comunicare în limba engleză.