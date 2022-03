Ultimele două săptămâni ale lunii lui Făurar stau sub semnul așteptării. Vremea capricioasă nu se poate decide dacă să lase iarna să mai fie încă iarnă sau să lase loc anotimpului tânăr care stă pitit în primele raze blânde și în primii ghiocei - mai grăbiți acum decât în trecut. Oamenii, marea majoritate meteo-dependenți, se regăsesc la răscruce de timp și… timpuri.

Pentru a ne asigura că lucrurile nu sunt lăsate la voia… întâmplării, noi - cadrele didactice și elevii de la Școala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului, județul Suceava, am țesut un plan de-a mai mare dragul pentru a întâmpina PRIMĂVARA acestui an.

Nu ne-a fost greu deloc, mai ales că am avut la dispoziție o multitudine de proiecte și idei ingenioase care ne-au dat curaj și încredere și ne-au făcut munca mai frumoasă și mai valoroasă.

Luna februarie am ,,împodobit-o” așadar, în 1000 de motive – mărțișor: motive de cadou, de zâmbete și de ademenit primăvara la noi cât mai curând. Activitatea de întâmpinare a Mărțișorului are la temelie programul internațional Eco-școală din care (cu mare bucurie) facem și noi parte pentru prima dată.

Nimeni nu trebuie să uite, mai ales în contextul acestui an, cât este de importantă, pentru fiecare dintre noi, SĂNĂTATEA. Pentru a încuraja așadar tema generală a Eco Școlii Gimnaziale ”Teodor Balan” pentru anul 2022 – Sănătate și stil de viață sănătos am dezvoltat, la nivel de școală, câteva activități menite să mobilizeze cât mai multe cadre didactice și, bineînțeles, cât mai mulți elevi de la cât mai multe clase. Iar pentru că vorbim despre Ce este sănătatea? și/sau De câte feluri este sănătatea? am popularizat în rândul tuturor participanților la activități ideea unui stil de viață sănătos din toate punctele de vedere: Sănătatea minții!, Sănătatea trupului!, Sănătatea sufletului!

Pentru o mai bună sănătate a minții, elevii din clasele primare au luat parte la diverse ateliere de terapie ocupațională susținute de activități de cusut tradițional, împletituri, quilling, origami, desen etc. Aceste ateliere au fost derulate sub atenta îndrumare a prof. înv. primar Cristina Cobzuc, prof. înv. primar Mușină Andrada, prof. înv. primar Dana Bîrsan și cu participarea dnei. bibliotecar Corina Vîzdoagă.

Pentru o mai bună sănătate a trupului, elevii din clasele gimnaziale precum și câteva clase din ciclul primar au dezvoltat activități specifice în cadrul orelor de Dirigenție, Educație socială sau Biologie. În cadrul acestor ore, sub îndrumarea profesorilor diriginți sau a învățătorilor, elevii au luat parte la discuții, dezbateri tematice, au amenajat Colțul Eco al clasei, au stabilit reguli pentru Codul Eco al școlii. Tot elevii, implicați și serioși, au venit cu propuneri ingenioase: Patrula Eco, ECO TV, Robototul Eco al școlii, uniforma Eco, insigna Eco etc. Cu această ocazie, dorim să mulțumim celor implicați în mod direct în organizarea și desfășurarea activităților: director – prof. Starton Garofița, dir. adj. - prof. Zavalnitchi Cornelia, prof. Ionela Rusu, prof. înv. primar Sava Carmen, prof. înv. primar Cauc Petronela, prof. Aurelia Curea, prof. Negrea Mihaela, prof. Rotar Adrian, prof. Zalețchi Georgiana.

Pentru o mai bună sănătate a sufletului, elevii clasei I B au meșterit, cu mânuțe mici dar dibace, mărțișoare SMART (semne de carte cu mesaje personalizate, motto-uri și mesaje motivaționale sau inspiraționale). La final, cu toții s-au bucurat să împartă mărțișoare SMART de GÂNDURI și FAPTE BUNE.

Iar pentru că ne dorim continuitate pentru toate ideile și mărțișoarele pregătite cu atât de mult drag și dăruire, organizăm, în aceste zile, Târgul de Mărțișor – târg în cadrul căruia fiecare elev doritor poate achiziționa o amintire frumoasă, dar mai ales autentică.

Înainte de încheiere, dorim să reamintim că ,, Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE)”(www.ccdg.ro). În țara noastră, programul Eco-Schools este coordonat de CCDG - Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

Revenind la vreme și… vremuri, poftim PRIMĂVARA și la noi, în speranța unei sosiri cât mai rapide. Mulțumim tuturor participanților la activitățile acestei luni și, cu încredere, pășim mai departe pentru că, nu-i așa, noul anotimp abia ne bate la ușă. Sănătate și toate gândurile de bine!

Prof. Sava Elena Emanuela