Pline de entuziasm și voioșie am intrat în 2022 și ne-am propus să ne continuăm călătoria din cadrul parteneriatului cercurilor noastre. (Cercul Cenaclu literar/teatru, prof. coord. Alina Șandru, și cercul Redacție/Presă, Radio, TV/Foto Cineclub, prof. coord. Mihaela Buculei)

Așadar evenimentele lunii lui Gerar le-am marcat începând cu data de 11 ianuarie – Ziua cuvântului magic Mulțumesc. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești”.

A urmat 15 ianuarie, ziua lui Mihai Eminescu, "Fiind foarte român, Eminescu e universal", spunea poetul Tudor Arghezi, dar și Ziua Culturii Naționale. Această dată a fost aleasă, începând cu anul 2011, ca Ziua Culturii Naţionale, pentru “a promova cultura, arta şi efortul academic”, o “zi de reflecţie asupra culturii române”, aşa cum se consemna în documentul prin care s-a instituit această sărbătoare, de către Academia Română.

Mergând pe firul calendarului am ales să ne oprim pe 18 ianuarie, Ziua Internaţională a Omului de Zăpadă. Personaj de literatură sau obiect de joacă, omul de zăpadă poate fi aducător de magie, purtător de metafore sau instrument în dezvoltarea creativităţii.

Ziua de 24 ianuarie - la 163 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române, am decis ”să dăm mână cu mână” și să reînfăptuim momentele istorice care ne fac cinste. La această dată în 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, Țara Românească și Moldova au devenit o singură entitate recunoscută sub numele de România. ”Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării organizarea ce o aștepta de atât de mult timp”, afirma însuși domnitorul.

Ca urmare a derulării acestor ”întâlniri de ianuarie”, cu toții ne-am îmbunătățit abilitățile creative, ne-am identificat şi cultivat corespondenţe optime între noi, am acumulat o serie de cunoştinţe benefice, ne-am cultivat interesul pentru activităţi socio-culturale.

Palatul Copiilor Suceava, prof. Alina Șandru și prof. Mihaela Buculei