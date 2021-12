Traficul de persoane se constituie într-o problemă majoră, un flagel am putea spune, a lumii contemporane, iar minorii nu sunt exceptați de la aceste tare ale lumii noastre.

În cadrul Proiectului „REACT – Antitrafic minori Suceava”, Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului a fost partener, desfășurând activități de conștientizare a pericolului și de prevenire în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Proiectul a fost derulat de Asociația Institutul Bucovina, Agenția Națională Antitrafic Persoane,Centrul Regional Suceava și cofinanțat de Consiliul Județean Suceava, care au organizat, în luna decembrie, activități de conștientizare și prevenire a traficului de minori.

La nivelul claselor, profesorii diriginți au susținut activități de sensibilizare cu privire la această problemă, finalizate prin realizarea de materiale (desene sau afișe) în scopul conștientizării și prevenirii traficului de persoane în rândul minorilor. Dintre aceste materiale au fost selectate (de către un juriu coordonat de domnul profesor Batîr-Rusu Florin) trei lucrări în vederea jurizării lor la nivel judeţean. S-a realizat și un panou sub egida „REACȚionăm împreună împotriva traficului de minori”.

Tot în cadrul proiectului, pe 10 decembrie, la ora 12, marcând totodată Ziua Internațională a Drepturilor Omului, a avut loc o activitate de tip flash-mob organizată cu implicarea unui număr de 29 de elevi, coordonați de doamnele profesoare Solonaru Elena și Apetri Adriana. Elevii și-au propus să atragă atenția, prin artă – dans, asupra acestei probleme de interes mondial, traficul de persoane.

Flash-mob-ul s-a desfășurat în incinta liceului, iar pe lângă cei 29 de elevi organizatori ai momentului, s-au implicat și alți elevi care tocmai ieșiseră în pauză și au ținut participe în vederea conștientizării prin artă asupra pericolului ce pândește orice minor.

Activitatea s-a dovedit un succes, atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor martori și, deopotrivă participanți, mărturie fiind afirmațiile lor ulterioare.

„Această activitate nu a însemnat pentru mine doar un simplu dans, ci a însemnat mult mai mult de atât. În primul rând, acest proiect m-a făcut să îmi dau seama că sentimentele nu pot fi exprimate doar prin cuvinte, ci și prin dans, astfel făcându-ne sa arătăm lumii că putem transmite emoție și prin fapte, nu doar prin vorbe.

În al doilea rând, traficul de persoane este un subiect destul de delicat pentru mine, deoarece mă întristez de fiecare data când mă gândesc ce pățesc unii oameni, de aceea m-am bucurat să particip la acest proiect, ajutând într-un fel sau altul la oprirea sau diminuarea traficului de persoane.” (Cioltan Elena, clasa a 9-a F)

„Pe lângă faptul că mi-a plăcut experiența, am avut parte de prietenii noi și persoane cu care am râs și am conversat. Experiența a fost de neuitat. Îmi doresc mult să mai ținem astfel de activități.

Prevenirea traficului de persoane se poate face cu instalarea a cât mai multor camere de supraveghere în cât mai multe locuri posibile și patrularea echipelor de poliție și jandarmi în fiecare noapte.” (Calvan Roxana, clasa a 9-a F)

„M-am bucurat să aud că după o perioadă destul de lungă voi putea dansa din nou și voi cunoaște persoane pasionate cu care aș putea lucra. Pe lângă faptul că am primit feedback pozitiv de la majoritatea elevilor, m-a surprins și faptul că mulți dintre aceștia chiar s-au implicat, au cântat şi au dansat cu noi.” (Hopulele Mădălina, clasa a 10-a B)

„Aceasta activitate m-a ajutat să înțeleg că lucrul în echipă este foarte important, am învățat multe lucruri, am văzut cum reacționăm toți la activități noi și cum îi putem ajuta pe alții să treacă peste emoții. Iar corelând cu traficul de persoane, cu toții putem ajuta persoanele care au nevoie de noi, de o mână de ajutor, toți împreună! <Să spunem NU traficului de persoane! Viața NU e de vânzare!>" (Boșca Alexandra, clasa a 11-a F)

„Din punctul meu de vedere, Flash-Mob a fost o experiență minunată și în același timp cu un scop bine întemeiat. Traficul de persoane este un fenomen frecvent în zilele noastre și cele mai multe victime sunt chiar copiii sau tineri ca și noi. Împreună cu colegii și profesorii îndrumători ne-am unit forțele pentru a ne arăta sprijinul împotriva acestui fenomen.” (Catargiu Marta, clasa a 12-a C)

Prin tradiție, decembrie este luna bucuriei, a carității, a omeniei dovedită prin gesturi simple, prin vorbe bune sau activități ce au ca scop starea de bine a celuilalt, protecția celor mai puțin norocoși sau ajutorul celor față de care soarta e mai puțin darnică.

Asta ne-am propus și noi pentru elevii noștri: să facem tot ce ne stă în putință pentru o lume mai bună, mai sigură și mai frumoasă, iar modalitatea prin care o putem face este arta, cea mai sensibilă formă de comunicare.

Coordonatori:

prof. Adriana-Alina Apetri

prof. Elena-Sextilia Solonaru