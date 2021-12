Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava coordonează, în perioada septembrie 2020 – august 2023, parteneriatul de schimb școlar Erasmus+ KA229 intitulat „Unique National and European Symbols of our Culture and Originality” (U.N.E.S.C.O.), număr proiect 2020-1-RO01-KA229-080180.Școlile partenere provin din țări europene cu patrimoniu UNESCO bogat, datorită istoriei lor: Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school) - Split, Croația, Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ferrara - Mazara del Vallo, Italia, 1o Geniko Lykeio Artemidos - Artemis, Grecia, Cemberlitas Anadolu Lisesi - Istanbul, Turcia, Instituto de Enseñanza Secundaria LosCardones - Granadilla de Abona, Spania.

În perioada 28.11 – 03.12.2021, 5 elevi și 2 profesori din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au participat la prima mobilitate în cadrul proiectului, în Split, Croația, organizată deTurističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school). Activitățile au avut ca temă centrală “World heritage in danger”. Activitățile s-au concentrat pe furnizarea de informații legate de viziunea UNESCO, prioritățile globale, poveștile de succes UNESCO, beneficiile și dezavantajele pentru economia și industria turismului din fiecare țară, condițiile de respectat pentru a rămâne pe lista UNESCO, elementele din lista UNESCO care riscă să fie eliminate și de ce.

Aflând despre Patrimoniul Mondial în Pericol, tinerii care sunt cei mai predispuși la acțiuni de vandalizare împotriva obiectivelor de patrimoniu, din diverse motive: presiune de grup, plăcere, entuziasm, adrenalină, curiozitate, răzbunare, afirmare identitară, nevoie de recunoaștere sau afirmare artistică, au devenit conștienți de importanța păstrării naturii și a obiectivelor culturale, dezvoltând o atitudine pozitivă față de patrimoniul cultural.

Educația în aer liber – vizitele educaționale (elevii au participat la o varietate de provocări aventuroase pentru a descoperi patrimoniul cultural UNESCO din Croația - orașul istoric Trogir, Complexul istoric din Split cu ruinele Palatului lui Dioclețian, orașul vechi din Dubrovnik), curiozitatea și distracția în timpul activităților (postarea de fotografii pe rețelele sociale: #erasmusplusunesco), conceperea primei secțiuni a jocului online au crescut calitatea și cantitatea procesului de învățare. Participând la toate activitățile, intrând în contact cu diferite culturi, elevii au devenit receptivi la moștenirea europeană, au devenit mai sensibili la sensul culturii europene, mai conștienți din punct de vedere cultural și dispuși să protejeze în mod conștient patrimoniul european.

Participarea la lecții folosind webquest-uri, folosirea instrumentelor Microsoft și web 2.0 și a jocului Google într-un mod intercultural au stimulat succesul școlar al elevilor, au îmbunătățit nivelul de limba engleză și vocabularul specific legat de moștenirea naturală și culturală.

Activitățile desfășurate în cadrul atelierelor școlare și discuțiilor deschise au oferit elevilor oportunitatea de a-și manifesta potențialul artistic și creativ, de a participa la experiențe care i-au ajutat să învețe nu doar informații științifice, ci și valori, tradiții.

Coordonator proiect, prof. Sfichi Florentina Elena