Înainte să devin abstinent, cea mai mare parte a timpului meu mi-am petrecut-o la băut și gândindu-mă la modul în care ar trebui să fiu ridicat la statura corespunzătoare pe care credeam că o meritam pe bună dreptate. Eram hotărât să demonstrez tuturor că sunt foarte important.

În cele din urmă m-am trezit, așezat singur, în toiul iernii, înconjurat de zăpadă într-o mică cabină de telefon care nu avea căldură sau energie. Îmi pierdusem slujba. Nu aveam prieteni. Nici nu aveam mâncare adevărată. Și totuși, aveam băutură alcoolică și țigări.

Am încercat să mă asigur că totul este în regulă, chiar dacă eram rupt, singur și beam vodcă ieftină, în timp ce mă uitam pe fereastră la răceala goală a iernii. Cum mi s-a putut întâmpla asta? La urma urmei, am fost destul de muncitor, decent, de încredere și un tip drăguț.

Totuși, eram acolo, singur și disperat. Disperarea m-a învăluit. În căutarea mea de a obține autosuficiența, am respins orice tip de asistență, companie sau dragoste, deoarece mi-a fost frică. Mi-e frică să fiu așteptat să fac parte din ceva, să fac ceva, să fie ceva care depășea capacitățile mele. Îmi lipsea ceva ce aveau alții, dar nu eram sigur ce era.

Dar, oricât am băut, nu am putut recăpăta acel moment de conexiune trecătoare prin alcool. În interior, devenisem la fel de gol, sumbru și rece ca iarna care era afară. Disperarea m-a făcut dispus. Stând acolo la fereastră, în cele din urmă i-am cerut ajutor lui Dumnezeu.

La scurt timp după acea rugăciune, m-am mutat înapoi cu părinții mei, ultimul refugiu al unui ticălos. În câteva zile, m-am trezit așezat la o întâlnire a AA, fiind întâmpinat de oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată. Nimeni nu trebuia să-mi spună. Știam că acesta era sfârșitul liniei.

Toți oamenii pe care i-am întâlnit la acea întâlnire aveau un lucru în comun: păreau fericiți, interesați de bunăstarea mea. Au vrut să mă ajute. Am vrut ajutorul. Am avut nevoie de ajutor, dar mi-a fost frică de respingere, ridicol și rușine pentru că nu știam să trăiesc.

Când cineva m-a întrebat cum sunt, fie am răspuns cu o lungă litanie de probleme, dintre care majoritatea erau imaginare, fie am spus că sunt bine. Uneori, răspundeam cu indignare de sine, insistând că problemele mele erau diferite. M-am tot gândit: Cum îmi vor ajuta acești pași AA să-mi găsesc un loc de muncă, un loc de locuit sau prieteni? Am avut o atitudine putredă. Ceea ce nu am înțeles a fost că relațiile mele cu Dumnezeu, cu oamenii și cu mine au fost rupte. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, rugăciunea mea de ajutor a primit răspuns. Răspunsul a venit sub forma unui membru AA care mi-a cerut să-l întâlnesc în ziua următoare. Din anumite motive, am mers la întâlnire. I-am spus omului toate lucrurile care nu erau în regulă în viața mea, dar înainte să-i pot spune că au fost cauzate de alții, el m-a oprit spunându-mi: ”Nu trebuie să mai trăiești așa, dacă nu vrei”. Omul acesta nu a predicat și nici nu a predat. Ceea ce a făcut a fost să-și împărtășească marca de nebun, pe care aș putea să o accept și pentru mine. Așa a început călătoria noastră prin Pași. Nu a trecut mult până m-am trezit blocat la Pasul trei.

A doua zi, i-am spus sponsorului meu ce s-a întâmplat. Am spus: „Bine, voi face al treilea pas, dar vreau să-mi garantați că nu mi se va întâmpla nimic rău”. „La fel l-am făcut și eu”, a răspuns sponsorul meu. Asta a fost acum 15 de ani.

Așa că am făcut al treilea pas. La scurt timp după aceea, stăteam într-o ședință și dintr-o dată mi-a trecut prin minte gândul că de acum încolo totul va fi în regulă și că aș putea chiar să rezolv câteva lucruri. Aceasta a fost o idee revoluționară pentru mine. Din câte îmi aminteam, nu am simțit niciodată că ceva va fi vreodată OK și cu siguranță că nimic nu ar putea fi remediat. În acea noapte a început călătoria mea de a trăi principiile celor doisprezece pași. Încet, relațiile mele cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu mine au fost restabilite.

De când practic aceste principii în toate momentele vieții mele am avut ocazia să fac multe lucruri bune și să dăruiesc mai departe ceea ce am primit și eu în dar. Am pierdut prieteni și membri ai familiei, unii din cauza alcoolismului, iar alții din cauza problemelor de sănătate. Dar am câștigat prieteni adevărați și am asistat de multe ori la minunea recuperării.

În timpul pandemiei, datorită programului, am reușit să trec cu ușurință și fără teamă, folosind același format pe care l-am folosit atunci când am devenit abstinent.

Acea deznădejde îngrozitoare pe care am trăit-o în acea zi rece de iarnă nu s-a mai întors niciodată pentru mine și sunt etern recunoscător. Mulțumesc AA!

Anonim

Ne găsiți la telefon; 0746995458 ; 0743419931. E-mail: speraasv@yahoo.com