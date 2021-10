Eram tânăr când m-am trezit intrând chiar la prima mea întâlnire cu AA. Eram pierdut, speriat și falimentat emoțional și spiritual. De multe ori descriu viața mea înainte de a intra în camerele AA ca fiind fără direcție și sens. Habar n-aveam cine sunt, ce îmi plăcea, unde mă duc. Și cu siguranță nu știam cum mă voi distra fără alcool. Nu știam că este posibil. Am fost convins că „vremurile bune” s-au încheiat.

Spre surprinderea mea, cea mai frumoasă viață abia începea. Primii mei ani de abstinență au fost o explozie absolută. Am spus da concertelor și jocurilor. Stăteam cu prietenii mei de vorbă și ajungeam să vorbim și să râdem până când trebuia să plecăm fiecare la treburile pe care le aveam de făcut. Am încercat alimente noi. Am participat în mod regulat la întâlnirile AA și am întâlnit alcoolici frumoși, recuperându-se ca mine. Am devenit o familie. Am râs mult și în curând am început să dezvolt prietenii autentice și sincere.

M-am trezit experimentând adevărata bucurie, fericire reală și distracție reală - totul fără alcool! Viața mea a continuat să se îmbunătățească cu cât am stat mai mult timp abstinent. Am început să observ că, cu cât m-am conectat mai mult la programul AA, cu atât bunătatea vieții tocmai a urmat.

Am călătorit în toată țara la Conferințele sau Convențiile AA sau am făcut vizite (împreună cu grupul meu de acasă) la alte grupuri, în special în Moldova, am primit vizita altor grupuri. Recent am avut ca oaspeți grupul ”Șansa Vieții ” din Botoșani, grup desprins din grupul AA ”Speranța” Suceava. În sfârșit trăiam o nouă viață, nu existam doar. Mi-am sărbătorit cea de-a 19-a aniversare a abstinenței mele în cadrul Convenției AA ce a avut loc la Suceava în zilele de 6-8.08.2021.

Au fost atât de multe experiențe minunate și vesele în toată abstinența mea. M-am plimbat în toată țara la Conferințe și Convenții AA cunoscând oameni minunați, abstinenți și fericiți.

Am petrecut la multe petreceri, nunți, botezuri, aniversări unde se consumau băuturi alcoolice fără ca eu să consum. Este ironic faptul că, atunci când am intrat în AA, m-am gândit: Cum nu voi bea în ziua unor petreceri de familie? Cum ar putea fi posibil așa ceva? Ei bine, nu am băut și au fost cele mai perfecte zile din viața mea.

Viața a căpătat un nou sens de când am devenit abstinent. Am rămas conectat la un Dumnezeu al înțelegerii mele, prin munca de servicii în cadrul grupului, frăția AA și acești Doisprezece Pași proiectați perfect. Am ținut acest program de parcă viața mea depinde de el, deoarece am crezut că de el depinde recuperarea mea. Acum înțeleg pe deplin ce înseamnă această linie din Cartea Mare: „Am găsit o mare parte din cer și am fost resetat într-o a patra dimensiune a existenței la care nici măcar nu visasem.” Băiete, ai găsit-o! Mulțumesc AA!

Anonim

