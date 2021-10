Duminică, 17 octombrie, a avut loc premiera unui spectacol tulburător, Călătorie în lumea emoțiilor teatrale, din zona experimental performativă, pus în scenă de actorul Cătălin Ștefan Mîndru în colaborare cu un grup de profesori de limba franceza din județ. Spectacolul marchează încheierea stagiului de formare în teatru francofon organizat în cadrul proiectului Découvrir le français dès le plus jeune âge, inițiat de Centrul de Reușită Universitară al USV și realizat în parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Proiectul, coordonat de prof. DHC Sanda-Maria Ardeleanu și lector Mariana Șovea de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, are ca scop promovarea limbii franceze începând de la cea mai fragedă vârsta, dar și dezvoltarea competențelor psihopedagogice și didactice ale actualilor și viitorilor profesori de limba franceză.

Ideea acestui spectacol a fost una inedită, construită pas cu pas din experiențele de viață ale protagonistelor, sau mai degrabă ale actantelor, așa cum le-a numit regizorul. Subiectele abordate au fost de actualitate și au dezvăluit frământările, suferințele, neajunsurile, nedreptățile dintr-o societate în derivă. Spectatorii au fost întâmpinați încă din foaier de actrițe, care, într-o atmosferă relaxantă, plină de buna dispoziție, și-au dezvăluit identitatea și au împărtășit acestora câteva din preocupările lor. Apoi, publicul a fost invitat în sala de spectacol în ritm de dans, fiecare fiind condus la locul său.

Pornind de la poemul lui Jacques Prévert, Ca să faci portretul unei păsări, actorul Cătălin Ștefan Mîndru, formatorul acestui stagiu, a reușit să creioneze portretul spiritual al fiecărei protagoniste prin intermediul unei călătorii în cele mai adânci străfunduri ale ființei umane. Emoția transmisă, inițial prin gesturi, a fost copleșitoare, datorită încărcăturii sentimentale. Ulterior, ea a căpătat dramatism concretizând-se în mesaje transmise verbal în situații la limita dintre viață și moarte.

Pentru a atenua dramatismul situației, regizorul a continuat cu o călătorie ludică în lumea copilăriei. Prin joc și joacă au fost abordate teme de interes major: școala, ecologia, relația mamă-copil, alimentația sănătoasă, mișcarea, relația profesor-elev, lipsa motivației personale și a încurajării din partea profesorilor, temerile personale, știrile false, ideile preconcepute, necesitatea imperioasă de a ne întoarce la inocența copilăriei ca punte de salvare.

Spectacolul s-a încheiat cu mesaje de prietenie transmise de fiecare protagonistă, concretizate sub forma unui catren și proiectate în imagini sugestive. Publicul a fost vizibil emoționat deoarece s-a regăsit în toate momentele prezentate, care au deschis porți considerate închise de mult timp.

Atât formatorul, cât și participanții la stagiul de formare au considerat această experiență ca fiind una deosebită, care va rămâne întipărită în memoria afectivă, învățarea fiind marcată de o profundă implicare emoțională. Redăm mai jos câteva impresii ale formatorului și ale profesorilor de franceză care au participat la acest proiect.

„Această zonă performativă pe care am abordat-o în cadrul acestui proiect, în care totul e construit de la zero, neavând la bază un text dinainte scris, presupune, pe lângă folosirea unor tehnici teatrale necesare pentru realizarea întregului concept, o puternică implicare emoțională și rațională, fără de care nu se poate obține un rezultat veridic. Implicarea fiecăreia dintre participante, sau aș putea spune în cazul nostru, fiecăreia dintre actante, mi-a depășit cu mult așteptările. Implicarea lor ne-a ajutat ca, într-un timp atât de scurt, să obținem un material de prezentare mai amplu decât mă așteptam. Un material care, în mod normal, se obține pe parcursul a câtorva săptămâni. Dăruirea celor care au participat la acest proiect a dus și a ajutat la realizarea acestui performance plin de emoție bazat pe experiențele și poveștile de viață personale. Din punctul meu de vedere, a celui care a ghidat întreg procesul de creație, consider că ceea ce am reușit să prezentăm în fața publicului a fost un moment de adevăr și emoție pură, în urma căruia spectatorul a plecat din sala de spectacol nu doar emoționat, dar și cu câteva întrebări la care se va gândi o vreme.” (Cătălin Ștefan Mândru, actor Teatrul Municipal „Matei Vișniec”)

“Acest stagiu de pregătire în lumea teatrală mi-a oferit șansa de a ieși din cotidian, de a depăși barierele emoțiilor. Copilăria, familia, prietenii, școala, natura, călătoriile... toate au adus nostalgie și bucurie în sufletul nostru și al celor dragi.” (Gabriela Ciornei, Școala Gimnazială Nr. 3)

“E un lucru minunat să mergi la teatru, ca să nu mai zic cât de minunat e să joci pe scena unui teatru, e o emoție și o bucurie care nu se pot descrie în cuvinte! Vă mulțumesc pentru această oportunitate!” (Luminița Erhan, Școala Gimnazială Brodina)

„Acest stagiu de formare a fost altceva, a fost un alt fel de a descoperi, de a învăța, de a ne descoperi și redescoperi... pe scenă! Formatorul, Cătălin Mândru, a fost pe rând profesor, actor, regizor și, îndrăznesc să spun, prieten!” (Laura Ciurari, Colegiul Național „Petru Rareș”)

„Experiența trăită alături de colegele mele și de Cătălin va fi de neuitat. Prin intermediul acestui stagiu, am reușit să ne cunoaștem mai bine, să ne descoperim și să împărtășim emoțiile de bucurie sau de durere. Mulțumesc tuturor pentru momentele deosebite petrecute împreună și mulțumesc în mod special formatorului și organizatorilor acestui stagiu pentru oportunitatea oferită familiilor noastre de a fi parte din această FAMILIE.” (Cosmina Pelin, Școala Gimnazială „Miron Costin”)

„Acest stagiu a fost o călătorie fascinantă și plină de MELANCOLIE într-un trecut cu întâmplări plăcute și mai puțin plăcute, o ACCEPTARE a prezentului și o proiectare într-un viitor plin de neprevăzut. Improvizația finală ne-a oferit ÎNCREDERE în noi, MULȚUMIREA jocului și AMUZAMENTUL momentelor petrecute împreună.” (Irina Melisch, Colegiul Național “Mihai Eminescu”)

„Stagiul a fost pentru mine o provocare în plan personal și profesional, pe care abia aștept să o împărtășesc cu elevii. Mulțumim echipei din cadrul Alianței Franceze din Suceava pentru organizarea evenimentului și formatorului, actorul Cătălin Ștefan Mîndru, pentru această experiență.” (Cristina Hetriuc, Colegiul Național „Mihai Eminescu”)

„Ceea ce credeam, inițial, că va fi doar o altă activitate de formare s-a dovedit, ulterior, o experiență de viață intensă, o muncă de echipă în care am demonstrat toți coeziune, autenticitate, sensibilitate, emoție. Gratitudine și felicitări sincere inițiatorilor și coordonatorilor: Alianța Franceză din Suceava, Centrul de Reușită Universitară și Teatrul Municipal <Matei Vișniec>!” (Petronela Munteanu, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”)

“Stagiul a fost o călătorie fantastică spre noi înșine, care a pus împreună emoție, intuiție, răbdare, sinceritate, pasiune, încredere, spontaneitate, pentru a crea o reprezentație fabuloasă sub bagheta unui formator extrem de empatic și persuasiv. Tehnicile de control al emoțiilor, de negociere cu sine, de exteriorizare a trăirilor, de muncă în echipă, pot fi aplicate în proiecte similare derulate în școală pentru a (re)construi, într-un mod fericit, relația profesor-elev. Multe mulțumiri tuturor, organizatori, formator, profesori, echipa tehnică!” (Alexandra Sîrghi, Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni)

Stagiul de formare în teatru francofon a beneficiat de sprijinul mai multor instituții naționale și locale: Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Casa de Cultură a Studenților din Suceava, Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) Suceava, Inspectoratul Școlar Județean. Teatrul Municipal “Matei Vișniec” a fost gazda acestui stagiu și a asigurat partea tehnică a spectacolului printr-o întreagă echipă de profesioniști (Mihăiță Nistor și Ioan Zlei - sunet, George Niculescu - video, Cornel Angelescu și Florin Săveanu - lumini, Sebastian Rațiu și Cătălin Rodenciuc – regia tehnică). Stagiul continuă activitățile de formare animate de profesorul și actorul polonez Jan Nowak din luna iulie 2021. Următoarea activitate prevăzută în cadrul proiectului va fi un concurs de improvizație teatrală pentru elevi, care va avea loc la Craiova, în aprilie 2022.

Profesor de franceză grad. 1 Mihaela Șerban