Colţul cititorului

Pentru cei mai mulți oameni normali băutul înseamnă o intimitate veselă cu prietenii și viața pare că este plăcută. Nu mai este același lucru valabil și pentru noi, cei care avem probleme cu consumul necontrolat de alcool. Niciodată nu vom mai putea relua marile momente plăcute din trecut. Este o dorință imensă să ne bucurăm de viață așa cum ne-am bucurat cândva și o obsesie puternică că vom putea controla băutul.

Cu fiecare nouă încercare de a controla consumul am suferit o nouă înfrângere. Cu cât cei din jur ne-au tolerat mai puțin, cu atât mai mult ne-am retras din societate și din viața însăși. Cum noi deveneam populația subjugată a Regelui Alcool, ceața rece a singurătății se așternea tot mai groasă. Se îngroșa devenind din ce în ce tot mai neagră. Unii dintre noi ne-am retras în locuri sumbre, în speranța de a găsi o nouă înțelegere, prietenie și aprobare. Pentru moment am crezut că am găsit – apoi venea uitarea de sine și mai târziu ne-am trezit în fața celor patru călăreți înfricoșători: Teroarea, Consternarea, Frustrarea și Disperarea.

Alcoolicii năpăstuiți care citesc aceste rânduri vor înțelege!

Din când în când un bețiv înveterat, într-un moment de trezire, va zice: ”Nu-mi lipsește nimic, lucrez mai bine, mă simt mai bine”. Ca foști băutori cu probleme, noi zâmbim la aceste naivități. Noi știm că prietenul nostru este un copil care fluieră în întuneric ca să-și facă curaj. Își fură singur pălăria. În sinea lui ar da orice ca să poată goli câteva pahare fără să i se întâmple nimic.

El va încerca din nou jocul vechi, pentru că treaz nu se simte fericit. Pentru el, viața în abstinență este de neconceput. Într-o bună zi va fi incapabil să confrunte viața fie cu alcool, fie fără alcool. Atunci va cunoaște singurătatea pe care puțini o cunosc, va ajunge la marginea prăpastiei și-și va dori sfârșitul.

Noi îți arătăm, în cadrul grupului AA, cum am ieșit la suprafață. Tu poți să zici: ”Da, sunt de acord! Dar voi fi oare condamnat la o viață anostă, plictisitoare și ursuză fără alcool?”. Știu că trebuie să mă descurc fără alcool, poți tu să-mi dai o soluție?

Da! Există o soluție! Este Grupul prietenos al Alcoolicilor Anonimi. Acolo vei găsi eliberarea de griji, plictiseală și frică. Unde pot găsi acești oameni? Vei găsi acești prieteni noi în însăși comunitatea ta, oameni care au reușit să se elibereze din obsesia alcoolului. Înalți sau scunzi, bogați sau săraci, tineri sau bătrâni, aceștia pot fi viitorii tăi prieteni din Alcoolici Anonimi.

Poate să pară de necrezut că acești oameni au devenit fericiți, respectați și utili din nou. Cum au putut să se ridice din mizerie, reputație proastă și lipsă de speranțe? Răspunsul simplu este că atâta timp cât s-a întâmplat cu noi se poate întâmpla și cu tine, dacă tu pui această dorință deasupra altor dorințe și ești dispus să accepți din experiență noastră Grupul AA ”Speranța” Suceava te așteaptă! Este numai o problemă de bunăvoință, răbdare și muncă.

Pentru amănunte telefonează la: 0743 419 931 sau 0746 995 458 E-mail: speraasv@yahoo.com

Te așteptăm!