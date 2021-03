Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava a organizat în data de 24 martie 2021 sărbătorirea a trei evenimente din Calendarul Evenimentelor Ecologice sărbătorite la nivel mondial, respectiv Ziua Internațională a Pădurilor (21 martie), Ziua Mondială a Apei (22 martie) și Ziua Mondială a Meteorologiei (23 martie). Elevii claselor IV D, V B, VI A, VI B și VII A îndrumați de prof. înv. primar Mazilu Mirela, prof. dr. Nistor Bogdan, prof. Țuca Claudia, prof. dr. Irimia Liviu, consilier școlar Întorsură Ramona, au pregătit materiale interesante (desene, colaje de idei, prezentări) despre importanța acestor evenimente. Această acțiune a vizat formarea unei conștiințe ecologice active la elevi pentru ocrotirea mediului și ale component sale, prin implicarea copiilor, părinților și comunității locale în acțiuni privind protejarea mediului înconjurător.

Ziua internaţională a pădurilor este marcată pentru a atrage atenţia asupra importanţei tuturor tipurilor de păduri la nivel global. Tema pentru Ziua internaţională a pădurilor din 2021 este „Refacerea pădurilor – o cale către recuperare și bunăstare” („Forest restoration: a path to recovery and well-being”), Acțiunea are scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

Ziua mondială a apei este marcată, în fiecare an, la 22 martie, apa fiind un element esenţial în construcţia vieţii, vitală pentru crearea de locuri de muncă şi sprijinirea dezvoltării economice, sociale şi umane. Tema Zilei mondiale a apei din 2021este „Valuing water. What does water mean to you? (Evaluarea apei. Ce înseamnă apa pentru tine”). Dezvoltarea economică şi o populaţie globală în creştere înseamnă că agricultura şi industria au nevoie de mai multă apă, iar intensificarea producţiei de energie pentru a satisface cererea depinde de o cantitate mai mare de apă. Modul în care folosim apa determină modul în care apa este gestionată şi distribuită. Valoarea apei, dată de utilizarea sa, este cu mult mai mare decât preţul ei - apa are o valoare enormă şi complexă pentru gospodăriile noastre, agricultură, sănătate, educaţie, economie şi integritatea mediului nostru natural. Dacă trecem cu vederea oricare dintre aceste valori, riscăm să gestionăm greşit această resursă finită, de neînlocuit.

Ziua Mondială a Meteorologiei este sărbatorită ȋn fiecare an la 23 martie iar tema anului 2021 este dedicată temei “Oceanul, clima și vremea”, pentru a evidenția atenția pe care OMM o acordă punerii în conexiune a oceanului, climei și vremii, în cadrul sistemului terestru. Clima schimbătoare a planetei noastre încălzește oceanele, influențând profund evoluția vremii. Raportul Anual al OMM privind Starea Globală a Climei, arată că anul 2020 a fost unul dintre cei mai calzi trei ani din istoria măsurătorilor meteorologice, în ciuda prezenței fenomenului La Nina în Oceanul Pacific, care are un efect de răcire a climei. Ultimul deceniu, 2011-2020, a fost cel mai cald din istoria măsurătorilor meteorologice. Gheața marină se topește. Temperatura mărilor și oceanelor este mai mare ca oricând, ritmul creșterii nivelului acestora s-a accelerat, iar acidifierea apei din mări și din oceane continua.

Coordonatorii acestei acțiuni au fost consilierul educativ prof. Claudia Adriana Țuca, prof. înv. primar Mirela Florentina Mazilu și profesor de geografie Bogdan Nistor, sprijiniți de doamna director prof. Petronela Bobric. La finalul acțiunii, s-au tras concluzii și s-au sugerat câteva acțiuni pe care elevii împreună cu părinții le pot desfășura în natură. Rezultatele așteptate ale acestei acțiuni au fost conștietizarea protecției elementelor mediului înconjurător de către factorii implicați în proiect, sensibilizarea opiniei publice în acest sens și schimbarea atitudinii membrilor comunității cu privire la mediul înconjurător.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul (realizat în programul ARCGIS – StoryMap) https://storymaps.arcgis.com/stories/bd01acc3a109469c9920e1415fcb36a0

(Au consemnat: consilierul educativ prof. Claudia Adriana Țuca, prof. înv. primar Mirela Florentina Mazilu și profesorul de geografie Nistor Bogdan,

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava)