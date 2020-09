Domnului Redator-şef

Subsemnatul CENUŞĂ TEOFIL de 37 ani, cu domiciliu în Putna, jud. Suceava, plătitor de taxe şi impozite la bugetul local, bugetul centralizat al statului şi de asigurări sociale, om care trăiesc într-o comunitate, unde cu toţii avem dreptul constituţional la propria imagine, demnitate şi respect reciproc, urmare a publicării în cotidianul Monitorul de Suceava, la 21 09 2020, pe prima pagina, a articolului "Casa şi maşina activistului de mediu Daniel Bodnar distruse în plină noapte" în care eu şi fratele meu suntem acuzaţi de toate relele şi catalogaţi golani şi ticăloşi pentru o corectă şi legală informare a publicului, solicitam

DREPTUL LA REPLICĂ

Prin care să precizez documentat şi cu probe realitatea situaţiei de fapt şi de drept, pentru care îmi asum întreaga responsabilitate în faţa legii şi a publicului, iar pentru egalitate de promovare editorială, rog să fie publicat tot în chenar de primă pagină. Eu Cenuşă Teofil administrez o Societate Comercială înregistrată la Registrul Comerțului, cu obiect de activitate "exploatarea, prelucrarea şi comercializarea lemnului" ca mulţi alţi mici întreprinzători din zona de munte a judeţului Suceava.

Pentru aceasta, particip la licitaţii şi unde am şansa să adjudec o suprafaţă de exploatare silvică mai greu accesibilă, pentru că cele mai facile sunt câştigate de granzii în domeniu, îmi îndeplinesc atribuţiile de agent comercial şi sunt supus la tot felul de controale din partea autorităţilor abilitate în domeniu. Pentru că am investit bani în procurarea masei lemnoase, pe principiul cererii şi ofertei, scot pe piaţă masă lemnoasă brută sau semiprelucrată, pentru care întocmesc avize de însoţire înregistrate în contabilitatea proprie şi în sistemul informatizat naţional SUMMAL. La data de 18 sept. 2020, în jurul orelor 16.00, am încărcat din depozitul propriu al societăţii din Putna cantitatea de 39,04 mc masă lemnoasă, pentru a onora o comandă contractuală din judeţul Botoşani, fabrică de prelucrare primară. Pentru că eu sunt administrator dar şi șofer pe propria autoutilitară, am constatat o defecţiune la sistemul de iluminare şi am solicitat intervenţia unui specialist, motiv pentru care m-a prins noaptea pe drum. Între Bilca şi Frătăuţi am văzut că în urma autocamionului s-au încolonat 3-4 din care 1 sau 2 maşini de teren, care au încercat de câteva ori să mă blocheze. De frică şi fiind pe câmp am continuat drumul suspectând că dacă voi opri voi fi tâlhărit. Nu am văzut semne distinctive de poliţie sau a altei autorităţi ale statului. Am continuat drumul cu coloana de maşini pe urmele mele, care din când în când blitzau, cu tentativă de a mă bloca pe şosea.

La intrare în Siret am văzut un echipaj de poliţie şi am oprit pentru a cere ajutorul, ocazie cu care a oprit şi coloana care m-a urmărit de la Bilca la Siret. În prezenţa echipajului de poliţie am aflat că indivizii care m-au urmărit în trafic, este o grupare aflată în campanie electorală şi care au drept scop propaganda politică, de demonizare publică a tuturor celor care exploatează sau transportă masă lemnoasă, nu contează dacă sunt sau nu în legalitate. În prezenţa poliţiştilor gruparea formată din cca. 6-7 persoane, a pus stăpânire pe camion şi mi-au cerut imperativ să trag în parcare şi să descarc cantitatea de lemn din maşină. Poliţiştii timoraţi şi ei de atitudinea agresivă a grupului, le-a explicat că nu pot descărca 39 mc de masă lemnoasă în parcare şi mai ales pe timpul nopţii, fiind pericol de accidente. În final s-a ajuns la concluzia că maşina va fi imobilizată la cca. 100 m de sediul poliţiei, am predat actele maşinii documentele de transport, fiind citat pentru ziua de 19 09 2020, orele 11.00, dată şi oră pentru care la faţa locului va fi chemată Garda Forestieră, ISCTR, specialiști de la Direcţia Silvică şi RAR. În ziua de 19 septembrie 2020, în jurul orelor 11.00 m-am prezentat la sediul poliţiei din Siret şi am primit dispoziţia de a porni maşina şi de a urma echipajul de poliţie spre direcția Zamostea. Am constatat că membrii grupării agresive erau în zona şi ne-au urmat cu coloana de maşini. Am fost dirijat spre un depozit de masă lemnoasă de pe raza localităţii Zamostea şi am fost obligat să parchez autoutilitara în incinta acelui depozit.

Cei care aveau inițiativa de imobilizare a autocamionului, descărcarea masei lemnoase, ridicarea plăcutelor de înmatriculare a maşinii şi imobilizarea mea şi a mecanicului pe care l-am adus cu mine, au fost membrii grupului intitulat de acţiune. Am cerut să mi se comunice identitatea acestora, calitatea şi scopul pentru care am fost blocat şi indisponibilizat în această locaţie. Poliţiştii mi-au comunicat că este o grupare condusă de un anume BODNAR DANIEL susţinut de câţiva adepţi şi pentru a preveni acte violente, este bine să mă supun şi m-am supus dispoziţiilor dictate de gruparea Bodnar Daniel. Practic s-a dispus imobilizare autocamionului, indisponibilizarea încărcăturii, mi-au luat plăcuţele de înmatriculare şi descărcarea de urgenţă a masei lemnoase. Pentru că eu sunt diabetic, în jurul orelor 13.30 le-am cerut celor prezenţi să mă lase să merg să-mi iau ceva de mâncare de la bufetul din sat, pentru că altfel intru în şoc hipoglicemic. Deşi am avut acordul celor 5 agenţi de poliţie care se aflau la faţa locului s-au opus vehement cei 7 indivizi, membri ai grupului de acţiune, comandaţi de Bodnar Daniel. Le-am explicat că maşina cu lemn este indisponibilizată, plăcuţele de înmatriculare ridicate de către ISCTR, actele maşinii sunt la poliţie, actele pe încărcătură la Garda Forestieră, iar eu nu sunt încă arestat, să mă lase să merg să-mi iau ceva de mâncare pentru că sunt bolnav. Au devenit şi mai înverşunaţi şi au spus că nu părăsesc locaţia, până nu descarc cei 39 mc masă lemnoasă. Le-am spus că fizic nu pot pentru că ameţesc de cap şi nu pot urca în nacelă existând pericolul să cad de la cca. 4 m înălţime.

Am încercat să urc în maşina de culoare neagră, despre care susţin că au văzut-o în noaptea de 20/21 09 2020, la locuinţa socrilor lui Bodnar Daniel din Vicovu de Sus, dar s-au aşezat toţi 7 indivizi în faţă şi pe capota autoturismului meu şi m-au blocat în acea curte de la orele 12.05 până la orele 16.30 deşi poliţiştii au spus că pot merge să-mi iau ceva de mâncare. Le-am arătat acestora şi în faţa martorilor lucrători de la Ocolul Silvic, că sunt sechestrat de către gruparea devenită violentă deşi poliţia a încuviințat să părăsesc pentru moment locaţia şi să revin pentru a descărca lemnul din maşină. Văzând că gruparea de acum criminală nu mă lasă să-mi iau de mâncare şi nu mi-au adus nici ei contra-cost, am sunat la 112 şi am spus operatoarei dar şi polițistului de la telefon despre cele ce se întâmplă sub ochii colegilor săi. Mi s-a răspuns că nu mai au pe cine să trimită şi să rezolve cei 3-4 poliţişti în uniformă care se aflau la faţa locului. Cu toate insistențele acestora nu au reuşit să mă scoată din mâinile grupului de acţiune care urlau şi strigau „nu da drumul la infractor”. Am filmat cu telefonul episodul când strigau „infractorule” şi „nu pleci de aici până nu dai lemnul jos, pentru că aşa vrem noi”, filmare pe care o pun la dispoziţia presei pentru a se convinge la ce tratament am fost supus de către semeni ai noştri care se vor formatori de opinie şi lideri locali probabil şi parlamentari. În realitate sunt oportunişti cu apucături infracţionale spre crimă, sub blazonul de grup de acţiune. Deţin probe indubitabile din care rezultă că o grupare cu atitudine care se vrea civică, dar în realitate este anarhică, m-a lipsit ilegal de libertate de la orele 12,05 la orele 16.30, pentru care am formulat plângere penală fiind incidente prev. art. 205 alin. 1 Cod penal ,iar martori sunt şi poliţiştii care au fost de faţă la infracțiune. Văzând starea în care mă aflam în jurul orelor 16.30, fiind ajutat de poliţişti am părăsit locaţia şi am mers la un chioșc din zonă. Când am revenit am constatat că gruparea anarhică nu se mai afla în zonă, în schimb era un poliţist ce păzea maşină până să vină şeful de canton să încuie porțile depozitului. Tot din dispoziţia poliţiei am fost chemat în ziua de luni 21 09 2020, să mă prezint la depozit pentru a descărca şi măsura masa lemnoasă, despre care membrii grupului de acţiune spuneau că „depășește cantitatea din acte şi că este furată”. Am aflat de la poliţişti ca s-a întocmit dosar penal, lucrarea este sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi şi că tot ce este în plus sau ilegal se va confisca. În ziua de 22 09 2020, orele 11.00, specialiști de la Direcţia Silvică au măsurat piesă cu piesă întreaga masă lemnoasă şi a constatat indubitabil că nu numai că nu am avut lemn în plus, dar s-a constatat un minus de 0,7 mc masa lemnoasă. Cu toate acestea lemnul a rămas în custodia Ocolului Silvic Adâncata până la soluţionarea dosarului penal întocmit la „sesizarea” de grupul de acţiune anarhic, care poate dura cca. 2 ani de zile. Lemnul se depreciază, iar eu „marele infractor” va trebui să mă angajez la grupul de acţiune, care va „dispare” după alegeri. Domnule Redactor-şef, este inadmisibil să preluaţi de pe postarea acestor indivizi rapaci, baliverne prin care încearcă să se autovictimizeze şi a obţine capital politic otrăvit cu care poate intoxica pe cei care nu cunosc jungla celor care vor să parvină cu orice preţ. Este inadmisibil şi strigător la cer care grupări de indivizi cu obscure idei ecologiste, să se plaseze deasupra legii şi agenţilor statului, care nu sunt puţini, dar timoraţi de jigodism. Aceşti farisei prin metode perfide, încearcă să inoculeze ideea că agenţii statului sunt ezitanţi şi că ei pot suplini şi chiar înlocui organele specializate ale statului. Dacă s-a ajuns până la limita care, un agent al statului român se roagă de o grupare de indivizi, să permită unui suferind să nu intre în criză hipoglicemică, iar aceştia se opun cu vehemenţă şi fac dovada, rezultă fără drept de tăgadă că ne aflăm în faţa unui fenomen care s-a mai petrecut de-a lungul istoriei. Faptul că aceeaşi indivizi încearcă să inducă în eroare opinia publică, că au fost supuşi la represiuni de către „hoţii de lemn” este tot o manieră fariseică de atragere de capital politic şi de demonizare a unor oponenţi, manipulare pe care românii au mai trăit-o. A insinua faptul că după ce m-au lipsit ilegal de un drept fundamental de libertate timp de aproape 5 ore, mintenaş aş fi mers cu maşina Audi A4, neagră în care m-au blocat în ziua de 19 septembrie 2020, în noaptea de 20/21 09 2020, să le sparg geamurile la maşină şi la casă, denotă cinism şi eschivă de la răspunderea penală pentru faptele comise şi pentru care legiuitorul a stabilit o pedeapsă de până la 7 ani închisoare. Iar încă o dovadă a jigodismului exacerbat, este şi aceea de a implica pe fratele meu Cenuşă Ilie, care este întradevăr pădurar la

Direcţia Silvică Suceava, de a-1 anihila şi pe el să rămână fără loc de muncă, iar gruparea de acţiune să-şi implanteze adepţii satanişti. Cum se numesc cei care „iubesc pădurea pentru lemnul ei”, dar îşi urăsc semenii ducându-i la pierzanie - după părea mea satanişti. Şi ca o recomandare din partea unui cetăţean onest, nu mai preluaţi şi victimizaţi pseudo „cavaleri ai dreptăţii”, fără a obţine şi opinia celor acuzaţi, pentru că aşa se face presa adevărată care se vrea „câinele de pază a societăţii” şi „a patra putere în stat”. În caz contrar sunteţi complici la dezinformare şi supunerea oprobriului public a unor oameni, care nu întotdeauna au puterea de a lupta cu fărădelegea.

Cu stimă

CENUŞĂ TEOFIL

21.08.2020

21 09 2020