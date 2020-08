Servicii de pandemie la Lidl Suceava

Colţul cititorului

Oare ce bunic nu se bucură să-și vadă nepoțelele, cu atât mai mult cu cât acestea nu îl pot vizita decât o dată pe an deoarece părinții lor lucrează peste mări și țări, în îndepărtata Londră, puternic centru financiar al lumii. Nici unul dintre ei nu a mers să lingă resturile străinilor, fiul meu este singurul român care lucrează la renumitul fond de investiții The Carlyle Group, iar soția lui are o funcție de conducere la cel mai important lanț farmaceutic din Londra.

Pregătindu-mă pentru a primi nepoțelele în vizită, m-am aprovizionat cu ce știam că le place. Între altele, am vrut să cumpăr niște înghețată, și unde o puteam găsi pe cea mai bună dacă nu la renumitul lanț de magazine Lidl recunoscut pentru produsele sale de calitate? Aprecierea calității produselor vândute de acest comerciant este dată de cerințele pieții, care au făcut ca numai în Suceava acest lanț să aibă azi 4 magazine frumoase în care îți este mai mare dragul să mergi. Iar asta dacă nu ar fi personalul care în unele cazuri lasă de dorit.

Vineri, 07.08.2020, în jurul prânzului, fericit ca orice bunic de venirea în vizită a nepoțelelor, am călcat pragul magazinului din str. General Leonard Mociulschi Humorului, Strada 1 Șcheia cum i se mai zice. Fiind puțin grăbit, nu am mai luat căruț, mai ales că nici nu aveam multe cumpărături de făcut. Mi-am umplut brațele cu mai multe pachete de înghețată, de mai multe feluri, ca să aibă fetițele de unde alege, și în graba mare am alergat la Casa nr. 3 care era liberă, vânzătoarea tocmai încasa banii de la ultimul client. Am așezat marfa pe masă și așteptam să-mi vină rândul, când aud o voie tăioasă care numai nu mă înjură:

- Hei, domnul! Eu nu vă mai servesc! Mergeți la Casa nr. 7 că nu este nimeni!

Ascultător am mers la Casa nr. 7, singura care mai funcționa la acea oră de vârf de la miezul zilei. Când colo, ce să vezi? Parcă nu mai eram în vreme de pandemie. Mulțime de cumpărători se îmbulzeau unul în altul ca să țină rândul, iar Casa nu numai că nu era liberă, pe lângă faptul că masa destul de lungă era plină de tot felul de mărfuri, mai erau o mulțime de oameni la rând. Ar fi durat o oră până îmi venea rândul, iar între timp înghețata s-ar fi topit.

În sinea mea mi-am spus că nu am nici o șansă să mai cumpăr înghețată pentru fetițe și m-am îndreptat spre frigiderele de unde am luat marfa s-o pun și să plec în altă parte.

În drum spre frigidere, ce să vezi? Doamna de la Casa nr. 3 vindea nepăsătoare mai departe, pesemne că a avut ceva numai cu mine pentru că aveam părul alb și fac parte din categoriile afectate de această nenorocită de pandemie și după ea bătrânii ar trebui să fie loviți de boală și lumea să scape mai repede de ei. Merg s-o întreb de ce m-a alungat și o rog să cheme șeful de magazin sau de raion și să-mi dea numele ca să fac o sesizare pentru că nu puteam accepta ca acestui lanț important de magazine să-i fie terfelită imaginea de câte o persoană cum este această doamnă. Și ce credeți că mi-a răspuns?

- Eu nu-mi dau numele la nimeni, iar șeful de magazin nu are vreme cu dumneata!

I-am spus că mi se topește înghețata în brațe și am întrebat-o ce să fac, că doar am fost la Casa unde încasează ea. După ce a mai servit câțiva cumpărători, în cele din urmă mă ia și pe mine. Aș fi putut să renunț, dar totuși țineam la calitatea produselor Lidl.

Dar istoria nu s-a terminat. Profitând de momentul de învălmășeală, de vârsta mea și faptul că nu mi-am pus ochelarii, doamna ia de la mine bancnota de 100 de lei și îmi dă rest de la 60 lei, cifră consemnată și pe bonul fiscal. Fiind în grabă când am intrat în magazin nu am apucat să fac o estimare a prețului total pentru înghețată, de aceea nu m-am sesizat pe loc și am observat acest lucru abia când am ajuns acasă.

Trecând totuși pentru treaba cu banii care putea fi doar o întâmplare datorată momentului de tensiune creat, nu înțeleg cum la acest magazin, în condițiile de pandemie prin care trecem acum, să se funcționeze cu o singură Casă, mai ales la o oră de vârf? Ce treburi importante putea avea cealaltă vânzătoare, iar dacă nu ea, de ce nu s-a trimis altă persoană când la acea casă s-a creat o coadă interminabilă, iar oamenii se înghesuiau unii în alții ca să-și păstreze rândul? Pot fi oare atât de indiferenți angajații acestui magazin față de măsurile de combatere a acestei epidemii? Răspunsul ar trebui să ni-l dea probabil șeful de magazin dacă există și nu este plecat în concediu de odihnă. Aș fi curios să-l aflu și eu, dacă este posibil.

(Andrei Breabăn,Membru al Uniunii Scriitorilor din Bucovina)

Bon fiscal LZ Cas/0156 027785/14/03

00104

10000738902020080713292406960104

07.08.2020 ora 13.29.24