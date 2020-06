Itinerariul educativ al anului școlar 2019-2020 a luat sfârșit, chiar dacă circumstanțele momentului de bilanț au fost, datorită perioadei de pandemie, diferite de orice desfășurare precedentă. Comunitatea educațională a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți – o instituție de învățământ preuniversitar recunoscută atât pentru calitatea demersurilor didactice actuale, cât și pentru îndelungata și valoroasa tradiție – a reușit să scrie o nouă pagină în galeria rezultatelor la învățătură cu adevărat admirabile. Comunitatea care a însumat, în acest an școlar, străduințele celor 871 de elevi și 56 de cadre didactice și-a reconfirmat astfel locul binemeritat în galeria performanței. Din cei 871 de elevi ai instituției rădăuțene, un număr impresionant de 614 elevi au obținut medii generale peste 9,00, ceea ce înseamnă un procent de 70,5%. Tinerilor studioși le-au fost recunoscute eforturile prin acordarea a 66 de premii I, 78 de premii II, 72 de premii III și nu mai puțin de 398 mențiuni.

Unul dintre elevii care au încheiat anul școlar cu media 10 (zece), Cosmin Țugui, din clasa a X-a E, rememorează, în rânduri de o frumoasă expresivitate, reperele unui scenariu existențial dificil sau chiar imposibil de uitat: „Odată cu încheierea primei luni a stării de alertă s-a pus punct, doar pentru clasele terminale, unui an școlar încărcat de momente unice, ce nu vor părăsi prea curând mentalul colectiv al elevilor din România. Începută în luna septembrie a anului trecut, prima parte a acestui film s-a circumscris unei perioade deosebit de concentrate. Partea a doua, începută în aceeași manieră, sau poate chiar mai captivant, prin desfășurarea olimpiadelor (la disciplinele istorie și limba germană, în cazul meu) și întreruptă brusc asemenea unei comedii, al cărei simț al umorului se lasă așteptat, s-a transformat până la urmă într-o reprezentație cu accente dramatice, al cărei final, trist sau fericit, purta semnătura noastră, elevii-scenariști. Ca artizani ai acestui film, pandemia a însemnat pentru noi o probă a moralității, un examen cu admissau respinslipsit de variante intermediare: atât învățământul onlineromânesc, o premieră de altfel, și, ulterior, criteriile în acord cu care au fost definitivate mediile au servit drept un indicator al implicării benevole a fiecărui elev în cadrul procesului educațional, cu alte cuvinte al pasiunii sincere investite de fiecare dintre noi în cadrul materiilor de studiu... timpul liber, pe aceeași linie, probabil într-un volum mult mai însemnat în acest context, putea să constituie punctul culminant al acestui film, momentul anticipator de happy end. Presărat cu scene neobișnuite pe parcurs, acest an școlar, poate fi definit sintetic prin intermediul a patru cuvinte: auto-reflecție, adaptare, mobilitate și tărie (atât la propriu, cât și la figurat).”

Reperele esențiale ale tabloului reușitei școlare se prezintă astfel: premiul de onoare „Eudoxiu Hurmuzachi” a fost acordat elevei Moroșan Alexandra din clasa a XII-a C, șefa promoției 2016-2020, elevă care a finalizat ciclul liceal cu media 10 (zece). Diploma de onoare „Ion Nistor” a fost obținută de elevii: Moroșan Alexandra (clasa a XII-a C), Gherasim Teodor Samuel (clasa a XII-a A), Popescu Adrian (clasa a XII-a B), care au obținut, la terminarea ciclului liceal, medii generale peste 9,90. Diploma „I.Gh. Sbiera” a fost acordată unui număr de 10 elevi care au încheiat anul școlar cu media generală 10 (zece): Bărbuță Theodora Elena (clasa a IX-a C), Coroamă Elena Doruța (clasa a IX-a C), Simionesi Denisa Maria (clasa a IX-a E), Țugui Cosmin (clasa a X-a E), Avram Miriam (clasa a XI-a C), Bondor Andreea Mădălina (clasa a XI-a C), Gherasim Teodor Samuel (clasa a XII-a A), Popescu Adrian (clasa a XII-a B), Tiron Teodor (clasa a XII-a B), Moroșan Alexandra (clasa a XII-a C). Media generală a tuturor celor 29 de clase, corespunzătoare nivelurilor de școlaritate, a fost de 9,20.

La sfârșitul unui itinerariu educativ valoros, devenit pretext al articolului de față, echipa managerială a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, formată din prof.dr. Puiu Adrian Nicolae, directorul instituției, și prof. Lăzărescu Luminița, director adjunct, adresează felicitări sincere tuturor celor care au făcut posibilă o nouă pagină în galeria performanței învățământului rădăuțean: elevi, părinți și cadre didactice. Prețuirea și gratitudinea echipei manageriale se îndreaptă către toți elevii care, prin efortul depus, prin dăruire și implicare, au transformat străduințele unui an școlar într-o suită generoasă de rezultate apreciate și recunoscute ca atare printr-un număr considerabil de premii și mențiuni.

(A consemnat prof. Florin George Popovici)