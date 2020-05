Mi-e dor de normalitate

Începând cu data de 11 martie, școlile s-au închis, iar noi, elevii, am fost nevoiți să rămânem fiecare în casele noastre. Inițial, trebuia să ne întoarcem la școală începând cu data de 22 martie, dar nu a mai fost posibil din cauza restricțiilor impuse ulterior. Pentru toți copiii și elevii au început perioade grele deoarece nu am mai avut voie să ieșim din casă pentru a ne întâlni cu prietenii sau pentru a face lucrurile cu care eram obișnuiți.

Mulți dintre noi am început să facem ore online, fie până la perioada Sărbătorilor Pascale, fie începând din luna mai. Am aflat ulterior că școlile vor rămâne închise până în septembrie, iar elevii din clasele a 8-a, între care mă aflu și eu, și a 12-a, își vor mai revedea colegii doar pentru cele două săptămâni facultative de pregătire a examenelor. Doamna ministru ne-a mai anunțat că materia pentru examene nu va mai fi aceeași ca în fiecare an, fiind eliminată cea din semestrul al doilea. Acest lucru a fost bine primit de toată lumea.

Ca elevă în clasa a 8-a, pot spune că este grea această perioadă pentru că felul în care vom da examenele, pe care le-am așteptat de atât de mult timp, va fi diferit față de anii anteriori și nu știm dacă lipsurile și golurile pe care nu am reușit să le acoperim în această perioadă vor fi decisive pentru alegerea unui liceu. Festivitățile mult visate de sfârșit de clasa a 8-a nu vor mai fi și ne vor lipsi și emoțiile provocate de aceste momente.

Perioada de carantină trece greu, mai ales pentru noi, cei din Suceava, care nu avem certitudinea că, începând cu data de 15 mai, vom fi și noi printre acei elevi ai țării care vor ieși fără restricții din casă și se vor întâlni cu prietenii lor.

Sperăm ca relaxarea măsurilor să aibă loc și în orașul nostru. Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem prietenii, dar și rudele și cunoștințele, pe care în această perioadă ne-am limitat în a-i vedea doar prin mijloacele online.

Antonia Hermine Gherghelaș

Cercul redacție presă, Palatul Copiilor Suceava