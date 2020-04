În luna martie, înainte de declanșarea pandemiei actuale, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus a găzduit a treia mobilitate cu elevi din cadrul proiectului ERASMUS+ “The More You Know, The More You Love” la care au participat, alături de gazde, elevi și profesori din școlile partenere din Cehia și Bulgaria, respectiv Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice și Profilirana gimnazia Hristo Botev, Popovo.

Activitățile educaționale cuprinse în programul mobilității au fost concepute în concordanță cu principalele obiective ale proiectului: depășirea barierelor culturale, a stereotipurilor, intercunoașterea și cooperarea culturală, comunicarea, accentul fiind pus, de această dată, pe prezentarea și valorificarea tradițiilor și specificului cultural al zonei/ țării școlii gazdă. Participanții au cunoscut îndeaproape liceul din Vicovu de Sus, atât Campusul școlar, cât și celelalte corpuri de clădiri ale acestuia situate în centrul orașului, și au vizitat sediul Primăriei, unde au fost întâmpinați de primarul Schipor Gheorghe. Prin intermediul unui World-Cafe, elevii participanți la mobilitate au fost încurajați să comunice, să coopereze și să lucreze în echipe pentru a răspunde unor întrebări legate de identitatea culturală, muzică sau dansuri, putând astfel să se cunoască și, în același timp, să afle lucruri interesante despre contextul cultural specific fiecărei țări partenere.

Pentru a descoperi unicitatea și frumusețea Bucovinei și a părții nord-estice a României, au fost organizate de-a lungul celor 5 zile o serie de vizite la Mănăstirea Putna, Atelierul de ceramică de la Marginea, Mănăstirea Sucevița, Casa muzeu din Bilca, precum și două excursii de studiu la Voroneț – Moldovița – Suceava și Iași.

Informațiile și impresiile acestor incursiuni au fost materializate ulterior într-un workshop intitulat sugestiv The more we love, the more we know about Romania, în cadrul căruia au fost realizate postere și cărți poștale care să promoveze obiectivele vizitate.

Fiecare echipaj al școlilor partenere a prezentat câte un proiect legat de folclorul fiecărei țări și câte un costum popular specific zonelor din care vin. Școala gazdă a organizat o șezătoare tradițională în cadrul căreia s-au relatat legende și povești și s-au cântat melodii populare specifice fiecărei culturi, iar participanții au putut vedea „pe viu” cum sunt confecționate diferite obiecte tradiționale romanești (opinci, cămăși, etc). De asemenea, oaspeții au gustat din bucatele tradiționale bucovinene la prânzul din cadrul unei stâne din zonă și s-au bucurat de activități în aer liber. Extrem de apreciat a fost și atelierul de încondeiere a ouălor, în cadrul căruia meșterul popular Elena Torac le-a deslușit invitaților câteva din tainele acestui meșteșug reprezentativ pentru Bucovina.

Echipa de proiect a Liceul Tehnologic „Ion Nistor” în calitate de coordonator a fost alcătuită din prof. Florin Gheorghiță - coordonatorul proiectului, prof. Gheorghiță Anca Monica, prof. Muntean Ana Maria, prof. Cîrdei Mihai, prof. Cîrdei Ana Maria, prof. Vasile Schipor și prof. Chira Ana.

Proiectul „The More You Know, The More You Love”, derulat de către Liceul Tehnologic „Ion Nistor” în calitate de coordonator, în perioada 16.09.2018-15.08.2020, alături de cele trei instituții partenere din Cehia, Bulgaria și Turcia, urmărește promovarea, menținerea și împărtășirea valorilor culturale, responsabilizarea tinerilor cu privire la patrimoniul cultural, la importanța toleranței și cooperării culturale și sociale, acceptarea diversității și promovarea propriei culturi în spațiul european.

Directorul liceului, prof. Angelo-Cătălin Bărbuță, consideră că activitățile organizate de către liceul nostru au contribuit la atingerea obiectivelor proiectului și este încrezător că situația actuală se va încheia în curând și ne vom vedea în curând cu partenerii noștri pentru ultima mobilitate The More You Know, The More You Love”- Cehia.