Proiect Erasmus+ „Let s go to learn outside !”,

În perioada 9-13 martie, prof. Mazilu Mirela Florentina, prof. Irimia Liviu şi prof. Bobric Petronela, de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, împreună cu șase eleve din clasele a VI – a A, a VI-a B şi a VIII-a B, au participat la activităţile derulate în cadrul proiectului Erasmus+, Key Action 2, Strategic Partenerships For Schools only „ Let, s go to learn outside !”, desfăşurat în Vila Verde, Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira de Neiva, Portugalia.

Ţările participante au fost Portugalia, România, Turcia şi Lituania, aceasta din urmă fiind şi coordonatorul proiectului.

Activităţile propuse de către organizatori, în concordanţă cu tema proiectului, desfăşurate în aer liber au avut ca efect consolidarea relaţiilor interpersonale în cadrul unui grup social (competiţie, cominicare, ajutor, cooperare), dar şi o mai bună cunoaştere a propriei personalităţi. Astfel, echipe mixte formate din elevii ţărilor participante au interacţionat într-un mod inedit pentru a îndeplini sarcinile de lucru, atât în cadrul workshop-ului Ubuntu (reuşind printre altele să contruiască din materiale găsite în natură, un „ pod al prieteniei” amprentat de propria lor personalitate), dar şi în realizarea unui program „Photo Safari” cu imagini ale unor clădiri istorice, monumente, peisaje, oameni din Braga.

Au fost organizate şi excursii ce au oferit participanţilor posibilitatea de a se bucura de un peisaj variat (atât la munte, dar şi la ţărmul Oceanului Atlantic). Villa Verde, Braga, Viana do Castelo, Barcelos, dar şi Guimaraes au fost locuri ce au produs un puternic impact emoţional şi au contribuit, prin cele oferite, la îmbunătăţirea orizontului cultural.

Istoria milenară a Portugaliei, căldura oamenilor, dar şi natura plină de viaţă au bucurat elevii şcolii noastre, o parte fiind la prima experienţă Erasmus, făcând ca întâlnirea din Portugalia să contribuie la consolidarea şi promovarea dimensiunii europene în şcoală.