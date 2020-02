Doamne!!! cum am ajuns aici?! Mă uit zilnic la casa în care trăiesc alături de familia mea şi aştept să apară o hârtie pe care o să scrie să ieşim toţi afară pe drumuri, fără un sens şi o direcţie, fără milă sau compromis. În 2003 am construit casa noastră pe un teren concesionat de primărie cu destinaţie pentru spaţii comerciale unde am încercat să facem şi o afacere din care să trăim, şi anume un cafe-bar, dar nu a mers prea bine şi cu timpul am încetat activitatea cu el şi nu am mai avut bani să plătesc închiderea SRL-ului, astfel impozitul anual al casei era taxat mai mult ca alte imobile. Nu am avut bani nici să facem evaluarea imobilului pentru care se calculează acest impozit anual şi am ajuns să fim impozitaţi cu 70 de milioane pe an pentru o casă normală de oameni. De la an la an sumele s-au dublat, apoi triplat, până când ne-au dat în judecată să ne scoată afară. Cine poate să plătească 790 de milioane impozit pe casă când nu avem venituri? Soţul munceşte cu ziua şi uneori are de muncă, alteori nu. E puţin, dar cât avem trăim toţi, eu cu el şi cei doi copii ai noştri. Am încercat să contestăm sumele, să cerem o plată în rate măcar, dar nu s-a putut. Acum aşteptăm ultimul proces în care urmează să se dea sentinţa executării silite, fără drept de apel, fără drept de grai şi fără drept la viaţă. O să ne scoată afară din casă, noi ca noi, dar la copii ce le spunem? Acum încercăm să căutăm ajutor de la oameni, să strângem bani pentru a doua şansă la o viaţă, ne spunem povestea şi aici cum am făcut-o şi în tribunale, cu speranţa că există şi pentru noi o nouă zi, însorită, fără imensul nor de ploaie care ne-a amărât sufletele. Nu suntem singurii care păţesc asta, dar nu mai avem putere să luptăm, nici cu legea, nici cu soarta ce ne aşteaptă după sentinţă. Pentru noi asta chiar este ultima şansă!

Dacă înseamnă ceva aceste cuvinte pentru tine şi vrei să ne ajuţi poţi dona oricât, pentru că oricât de puţin înseamnă totul acum.

Contul de donaţii: RO38BTRLEURCRT0535275501 – Eur​o RO88BTRLRONCRT0535275501 - RON