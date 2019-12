În săptămâna 2-6 decembrie 2019 a avut loc a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ ”Deliberative – Mediator – Leader - Students”, proiect coordonat de Turcia, partenere fiind alte cinci țări, Grecia, Italia, Polonia, România și Spania.

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava a fost reprezentată de două cadre didactice - Georgeta Cîmpan, coordonatorul echipei române, și Cristina Rotaru, director adjunct al școlii, și trei elevi - Ioana Prepeliță, Petru Semian și Radu Gherman.

Proiectul are ca temă medierea conflictelor dintre elevi de către elevi, o noutate pentru noi, dar elevii din școala noastră au fost mai mult decât încântați să participe la activitățile acestui proiect, astfel încât avem o echipă de 80 de mediatori, mult mai mulți decât ne-am așteptat, instruiți de profesorii care fac parte din echipa de proiect.

Selecția elevilor pentru această mobilitate a fost dificilă. Dar am ales foarte bine, elevii noștri fiind foarte apreciați și doi dintre ei au fost selectați pentru a da un interviu pentru televiziunea din Pella, alături de coordonatorul proiectului și coordonatorii echipelor din celelalte țări.

Activitățile din Giannitsa, Grecia, au fost foarte diverse, de la simulări de medieri și vizionarea de clipuri video cu elevi ai școlilor, la învățarea dansului tradițional, sirtaki, la vizitarea Primăriei și Prefecturii și a câtorva situri arheologice și muzee. Astfel, pe lângă faptul că elevii au legat prietenii cu elevii din alte țări, au reușit să își evalueze propria muncă prin comparație cu a celorlalți, au constatat asemănări sau deosebiri în abordarea problemelor apărute, și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză și istorie și au învățat multe lucruri despre cultura și tradițiile Greciei.

”Bună! Mă numesc Ioana Georgiana Prepeliță, am 14 ani, și sunt elevă la Școala Gimnazială <Ion Creangă> Suceava, în clasa a 8-a C. Pot spune că această experiență îmi va rămâne întipărită în memorie pentru tot restul vieții. Am trăit momente minunate, alături de oameni deosebiți și am învățat unii de la alții câte ceva. Sunt încântată că am avut ocazia să vizitez orașele Edessa, Vergina, Pella și Thessaloniki”.

”Bună! Sunt Radu Gherman și sunt foarte bucuros că am avut șansa să fac parte din echipa care a reprezentant școala în proiectul <Deliberative – Mediator – Leader - Students>, în cadrul întâlnirii care a avut loc la școala parteneră din localitatea Giannitsa, Grecia. Pe durata proiectului, împreună cu colegii mei mediatori din celelalte școli partenere în proiect, am fost implicați în diferite activități de echipă, în cadrul cărora am făcut schimb de opinii despre ce înseamnă să fii mediator, despre rolul elevului-mediator în cadrul școlii și despre modul în care ne propunem să gestionăm conflictele care pot aparea în școlile noastre. Am mediat, prin joc de rol, o presupusă situație de conflict apărută în cadrul școlii noastre, iar modalitatea prin care echipa noastră a gestionat acest presupus conflict a fost foarte apreciată de către partenerii noștri din proiect. (...) Echipa noastră s-a integrat de minune, am împărtașit impresii cu participanții din celelalte țări, am legat prietenii frumoase. A… era să uit: am devenit un dansator mai bun de <sirtaki>. A fost o experiență unică! Multumesc Ioana, Petru, doamna profesor Cîmpan, doamna profesor Rotaru pentru echipa minunată pe care am format-o împreună!”

”Bună! Mă numesc Petru Semian și sunt foarte încântat că am fost selectat să iau parte la proiectul Erasmus+. Experiența pe care am acumulat-o vizitând Grecia a fost una foarte educativă. Sunt onorat de faptul că am avut ocazia să vizitez orașele Edessa, Pella, Vergina și Thessaloniki. Toate muzeele și bisericile vizitate împreună cu grupul nostru intercultural format din români, greci, turci, italieni, spanioli și polonezi m-au ajutat să înțeleg istoria Greciei”.

Prof. Georgeta Cîmpan - Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava