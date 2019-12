Hand to Hand – Together in Europe

Ajuns în cel de-al doilea an de implementare, parteneriatul de schimb interşcolar „Hand to Hand – Together in Europe”, număr de referinţă 2018-1-RO01-KA229-049337, este coordonat de către Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni şi implică alte patru şcoli din Italia, Letonia, Turcia şi Portugalia.

Parte a programului european Erasmus+, acest proiect este adresat elevilor cu vârste între 12 şi 15 ani şi are ca prioritate principală promovarea valorii sociale şi educaţionale a patrimoniului cultural prin activităţi în domenii variate, cum ar fi literatură, meşteşuguri, mediu înconjurător, istorie, muzică şi dansuri.

În perioada 25-29 noiembrie 2019, s-a desfăşurat cel de-al treilea schimb de grupuri de elevi din cadrul proiectului, găzduit de şcoala parteneră Istituto Comprensivo „Giovanni Pierluigi” Palestrina (Italia). Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni a fost reprezentat de către elevii Diana Vatamanu, Emanuel Iustin Platoc, Cozmin Hriţcu, Maria Paula Lazăr, Bianca Nicoleta Pavăl şi Elisabeta Magdalena Ştefan, precum şi de către prof. Niculina Pintilii (coordonatoarea proiectului), Ionela Rodinciuc, Oana Pădurariu şi Raluca Mihaela Lazăr.

Elevii din fiecare echipă naţională au prezentat activităţile derulate până în acel moment în cadrul clubului la nivel de şcoală, precum şi trei materiale informative. În prezentarea despre monumente istorice, elevii români au oferit detalii interesante despre complexul arheologic Sarmizegetusa Regia, Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Curtea de Argeş, Palatul Culturii de la Iaşi şi Palatul Parlamentului. De asemenea, elevii au prezentat şapte festivaluri din România care promovează patrimoniul istoric, printre ele numărându-se Festivalul Cetăţilor Dacice, Festivalul roman „Apulum”, Festivalul „Sighişoara Medievală” şi Festivalul Internaţional „Ştefanian”. Al treilea material a reprezentat un adevărat mini-ghid al istoriei poporului român, elevii stârnind interesul participanţilor prin prezentarea unor evenimente istorice importante, cum ar fi cucerirea Daciei de către romani, întemeierea statelor medievale româneşti, Marea Unire şi revoluţia din decembrie 1989.

Excursiile educaţionale organizate de şcoala gazdă au oferit atât elevilor, cât şi profesorilor, oportunitatea de a face incursiuni în istoria antică şi renascentistă.

Al treilea schimb de grupuri de elevi din cadrul proiectului „Hand to Hand – Together in Europe” a contribuit la conştientizarea necesităţii de a cunoaşte şi de a valoriza patrimoniul istoric şi cultural, la dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză şi de lucru în echipă, precum şi la schimbul de bune practici între şcolile partenere.

A consemnat prof. Ionela Rodinciuc