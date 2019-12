În cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), în săptămâna 2 - 6 decembrie s-a desfășurat acțiunea „Echipa lui Moș Nicolae: pregătiți ghetuțele”, ce se înscrie într-o lungă tradiție a Liceului Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca. Activitatea de voluntariat a presupus colectarea de jucării, rechizite și dulciuri pentru 63 de copii din 25 de familii cu posibilități financiare reduse. Elevii liceului, începând cu bobocii clasei pregătitoare și terminând cu cei de clasa a XII-a, susținuți de către părinți și profesorii diriginți, s-au mobilizat ca acești copii să simtă că nu au fost uitați de Moș. Cadourile au fost împărțite de către elevi ai liceului în ziua de 6 decembrie, Moș Nicolae ajungând astfel la fiecare copil acasă. Una dintre elevele care a distribuit pachetele pregătite ne-a împărtășit din gândurile ei: „Activitatea la care am participat astăzi a fost plină de emoții. Nu știam dacă să plâng sau să mă bucur pentru acești copii care erau atât de entuziasmați când vedeau cadourile! Am plâns pentru că viața e nedreaptă, pentru că nu este corect ca unii copii să aibă efectiv de toate, dar la modul <orbiți de bogăție>, iar alții să nu aibă nici măcar bani pentru rechizite. Astăzi pot să spun că am învățat. Am învățat să mă bucur de lucrurile pe care, poate până azi, nu puneam nici măcar un preț. Am învățat că lucrurile pe care eu le cred necesare sunt, de fapt, doar niște mofturi. Azi am văzut fericirea, fericirea de pe chipul copiilor, fericirea părinților care chiar nu au avut posibilitatea de a le oferi ceva copiilor lor, dar care erau încântați de gestul nostru.”

Sărbătorile de iarnă ne aduc un sentiment puternic de responsabilitate și o preocupare sinceră pentru binele semenilor noștri, iar elevii Liceului „Tomșa Vodă” ne-au demonstrat că „Propria noastră existență umană este atât de dependentă de ajutorul altora, care au nevoie de dragostea noastră, încât putem spune că dragostea și compasiunea stau la baza însăși a existenței noastre” (Dalai Lama). Echipa de proiect mulțumește tuturor celor implicați, fie elevi, profesori, părinți, fie alte persoane!