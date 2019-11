Colţul cititorului

În perioada 6-10 octombrie 2019, trei eleve de la Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, însoțite de către două cadre didactice din aceeași unitate școlară au participat la cea de a patra mobilitate în cadrul proiectului european Erasmus Plus KA229 cu titlul „Games of a Lifetime GOAL”, proiect de schimb interşcolar ce se derulează pe parcursul a doi ani şcolari, în perioada 2018-2020. Este vorba despre elevele Blanari Diana, Burduhos Roxana-Teodora și Fetițari Georgiana care, alături de doamnele profesoare Tudose Anca-Georgeta și Nistor Oltea au fost oaspețiiȘcolii Virginia Moura din Guimarães, Portugalia. Alături de delegația din România, la reuniunea de proiect au fost prezenți și membri ai celorlalte țări implicate în proiect: Franța, Italia, Spania și Macedonia, cu toții implicați într-un demers comun privind creşterea calităţii actului educaţional prin metode de predare bazate pe joc, menite a stimula creativitatea şi libertatea de exprimare a elevilor.

Prima zi de proiect a început cu o primire extrem de călduroasă din partea elevilor de la Agrupamento de Escolas Virgínia Moura, Guimarães, care ne-au încântat printr-un program artistic emoționant, purtându-ne pe acorduri de cântec și prin pași de dans prin istoria și tradițiile Portugaliei, față de care manifestă un deosebit respect, născut din mândrie locală și națională. Au urmat vizitarea școlii și familiarizarea cu sistemul de învățământ portughez. Am aflat, astfel, că sistemul de educație este împărțit în nivelul preșcolar (copii sub 6 ani), educație elementară (nouă ani, în trei subniveluri, obligatoriu), educația secundară (liceul - 3 ani, obligatoriu din 2010), și educația superioară. Interesant este, de asemenea, că rata alfabetizării adulților este de 99%, iar rata înscrierilor la școlile primare este de 100%. Rezultatele elevilor portughezi la testele PISA sunt într-o permanentă îmbunătățire, depășind mai multe state occidentale foarte dezvoltate, ca SUA, Austria, Franța și Suedia, fapt ce demonstrează existența unui sistem de învățământ performant, bazat pe latura practică a asimilării cunoștințelor.

Tot în prima zi, elevii au participat la cursuri de robotică și la ore de limba engleză, istorie și religie, în timp ce cadrele didactice au avut o întâlnire de proiect la care s-au discutat aspecte legate de activitățile, metodele și tehnicile de lucru folosite în realizarea activităților planificate. Ziua s-a încheiat cu vizitarea a două unități economice importante pentru oraș, o fabrică de textile și o fermă biologică, învățând cum se poate valorifica potențialul zonei printr-o autentică lecție de antreprenoriat.

Cea de a doua și de a treia zi din cadrul întâlnirii au fost dedicate vizitelor de informare și documentare. Cu toții am fost oaspeții primăriei din Guimarães, oraș asociat istoric cu fondarea și identitatea naționalității portugheze. Guimarães, printre alte așezări, a ajutat la consolidarea țării și, datorită rolului său în întemeierea acestuia, orașul mai este cunoscut sub numele de Leagănul naționalității portugheze. În 1128, evenimente majore din domeniul politicii și miliției care au vrut să se sfârșească cu independența și ziua națională a unei noi națiuni au luat amploare la Guimarães. Tocmai din această cauză, pe unul dintre cele mai vechi ziduri din oraș se află scrisă inscripția: Aqui nasceu Portugal (Portugalia s-a născut aici). A urmat vizita în orașul Porto, un oraș cu un patrimoniu istoric şi arhitectural deosebit, ce impresionează prin casele sale vechi, colorate, străduțele înguste, prin zidurile medievale și bisericile baroce.

În cea de a patra zi a mobilității am vizita Școala Primară din Vermis. Elevii au accesat platforma Hypatiamat și au fost antrenați în jocuri logico-matematiceprin care se stimulează imaginaţia, gândirea creatoare, reprezentările, memoria, precum şi unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter. Prin caracterul său explorativ, inedit, de angajare, jocul didactic a contribuit la dobândirea unei experienţe pozitive de către elevi, mobilizând capacitățile intelectuale și gândirea logică. Jocurile matematice descoperite pe platforma Hypatiamat și-au dat întâlnire cu isteţimea, subtilitatea, inteligenţa, perspicacitatea, spiritul de observaţie, deducţia şi gândirea logică a tuturor celor implicați, elevi și cadre didactice deopotrivă. După vizită, au urmat alte jocuri, desfășurate în școală de această dată, bazate pe strategie și intuiție. Ziua s-a încheiat cu realizarea unui interviu radio de către școala-gazdă privind importanța derulării proiectul european Erasmus Plus KA229 „Games of a Lifetime GOAL” și impactul avut de activitățile derulate în fiecare mobilitate asupra grupului țintă.

Ultima zi a întâlnirii a adus în prim-plan tradiția culinară a fiecărei țări participante la proiect. Elevii au pregătit PowerPoint-uri sau materiale audio-video prin care au împărtășit unii altora din valoroasa moștenire în materie de mâncare, surprinzând ceea ce este tradițional, autentic și definitoriu pentru fiecare popor în parte. Au urmat jocuri sportive, derulate sub semnul fair-play-ului și al prieteniei create și consolidate pe parcursul celor 5 zile de proiect.

Ne-am întors din proiect mult mai bogați: lingvistic, pentru că ne-am dezvoltat competențele de comunicare în limba engleză, dar am învățat și câteva cuvinte sau formule în limba portugheză, intelectual, pentru că am valorificat valențele educative ale jocului, indiferent de natura acestuia, spiritual, pentru că am descoperit locuri adânc ancorate în istorie, și sufletește, fiindcă am creat legături cu oameni frumoși, valoroși, care trăiesc sentimentul libertății și o permanentă stare de liniște.

Următoarea mobilitate va avea loc în luna martie 2020 în Italia.

Prof. Tudose Georgeta-Anca, prof. Nistor Oltea