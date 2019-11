A doua mobilitate cu elevi din cadrul proiectului ERASMUS+ “The More You Know, The More You Love” s-a desfășurat în perioada 20-26 octombrie 2019 în Ankara, Turcia, gazdă fiind liceul Ufuk Arslan Anadolu Lisesi din Estimesgut. Opt elevi ai Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, însoțiți de prof. Gheorghiță Anca Monica, prof. Muntean Ana Maria și prof. Cârdei Ana Maria, au luat parte la activitățile organizate de școala gazdă, alături de elevi și profesori de la celelalte școli partenere: Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice, Cehia și Profilirana gimnazia Hristo Botev, Popovo, Bulgaria.

Programul mobilității a cuprins activități educaționale diverse, care au avut drept scop depășirea barierelor culturale, a stereotipurilor, intercunoașterea și cooperarea culturală. Fiecare echipaj al școlilor partenere a prezentat proiecte denumite generic „Country, city and school presentation” prin care și-a promovat propria viziune asupra țării din care provine, încercând să incite curiozitatea celor prezenți și să-i determine să le cunoască propriile valori culturale.

Incursiunea în tradițiile și specificul cultural al țării gazdă le-a descoperit oaspeților dansuri tradiționale, obiceiuri legate de momentele importante din viața omului (nașterea, nunta), case tradiționale vechi, mâncăruri specifice, locuri și oameni de neuitat. Însoțiți de profesori, elevii au vizitat muzeul vivant din Beypazan, unde au desfășurat o serie de activități și workshopuri, au participat la o ceremonie formală la Anıtkabir, mausoleul lui Mustafa Kemal Atatürk, unde au admirat muzeul dedicat acestuia, au descoperit Castelul Ankara și Muzeul Civilizațiilor Anatoliene. Cea mai fascinantă parte a mobilității a fost, în viziunea tuturor participanților, excursia în Cappadocia, regiune cu un relief spectaculos și o istorie încărcată, cu orașe subterane și locașuri ale primelor mănăstiri din lume.

Participarea la această mobilitate le-a oferit elevilor ocazia să își pună în valoare aptitudinile de comunicare în limba engleză, să interacționeze cu oameni din alte contexte culturale, depășind stereotipurile și prejudecățile.

Proiectul „The More You Know, The More You Love”, derulat de către Liceul Tehnologic „Ion Nistor” în calitate de coordonator, în perioada 16.09.2018-15.08.2020, alături de cele trei instituții partenere din Cehia, Bulgaria și Turcia, urmărește promovarea, menținerea și împărtășirea valorilor culturale, responsabilizarea tinerilor cu privire la patrimoniul cultural, la importanța toleranței și cooperării culturale și sociale, acceptarea diversității și promovarea propriei culturi în spațiul european.

Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus