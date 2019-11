Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”

În cadrul Concursului Naţional Euroscola, ediţia a XII-a (2019 – 2020), Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc participă cu un proiect intitulat „Through Education and Work to Success. Campanie de promovare a unei cariere în slujba comunităţii (dr. Agneta Pal)” realizat de o echipă formată din 24 de elevi coordonaţi de prof. dr. Cojocari-Moroşan Alexandru şi prof. Cârloanţă Angelica.

Motivaţia pentru care a fost ales medicul pediatru câmpulungean Agneta Pal, în campania noastră de promovare a rolului educaţiei şi al practicării unei meserii, a fost dăruirea cu care îşi face meseria de peste 50 de ani şi, mai ales, dragostea faţă de copii.

În municipiul Câmpulung Moldovenesc, toată lumea o cunoaşte pe d-na doctor Pal. De la bunici şi trecând peste generaţii până la nepoţii lor, ca medic pediatru din noiembrie 1967 la Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc, d-na doctor a tratat trei generaţii. În plimbările cu nepoţica ei, care o vizitează în vacanţă, este întrebată: ”Buni, pe tine chiar toată lumea te ştie şi te salută? Și atunci îi povestesc cum mulţi dintre oamenii mari, unii chiar mai în vârstă, care trec pe lângă noi au fost poate într-o zi, acum mulţi, mulţi, chiar foarte mulţi ani, pacienţii mei. Chiar zilele trecute a venit la mine un bunic de 52-53 de ani, care mi-a spus că l-am tratat la 14 ani de reumatism”, mărturiseşte zâmbind d-na doctor.

S-a născut în municipiul Turda în anul 1943, unde a urmat cursurile Liceului “Regele Ferdinand”, secţia umană, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie.A intrat apoi la Facultatea de Medicină din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. Din anul al III-lea şi-a ales ca specializare pediatria. “Mi-a plăcut pediatria deoarece copiii sunt sinceri, nu simulează şi se vindecă fără sechele şi cea mai mare bucurie este când un copil vindecat te îmbrăţişează, te pupă şi-ţi mulţumeşte pentru că l-ai făcut bine. E o satisfacţie mai mare decât cea pe care ţi-o dau bolnavii adulţi”, afirmă ea.A absolvit cursurile în anul 1967, ca şef de promoţie pe ţară, cu media 9,99, iar în cursul anului V a susţinut concursul de internat profesând ca medic intern la Clinica Pediatrie I Cluj-Napoca. „Aceasta este o meserie în care trebuie să faci tot ce poţi. Să fii cel mai bun. Să nu accepţi locul secund".Trecând dincolo de latura practică, ca medic pune accentul pe caracter. „Eu am fost printre ultimele generaţii ale întemeietorilor Medicinei din Cluj … Am fost educată după principiul profesorului Haţieganu. Medicina e ştiinţă şi conştiinţă. Devotamentul pentru omul bolnav este esenţa medicinei. Cine vrea să se afirme în medicină, să meargă în spital. Trebuie să munceşti şi să te pui la punct cu cazuistica. Medicina trebuie practicată cu multă dăruire şi conştiinţă. Nu se poate să spui că ai terminat programul sau că eşti în concediu. Tot timpul trebuie să fii la datorie", mărturiseşte d-na doctor.

A renunţat la cariera universitară şi la practicarea medicinei pediatrice într-un centru universitar de prestigiu cum este Cluj-Napoca, pentru a se alătura soţului său, de care şi-a legat destinul încă din anul III de facultate şi care profesa deja ca medic generalist la Săveni-Botoşani, care în vremea aceea aparţinea tot de regiunea Suceava, fiind sfătuită pe atunci să aleagă spitalul din Câmpulung Moldovenesc, unde era un colectiv de medici de excepţie. Pe 1 noiembrie 1967 păşea pentru prima dată pe poarta spitalului din Câmpulung Moldovenesc şi din acel an soţii Pal s-au stabilit la Câmpulung Moldovenesc, ambii medici pediatri. Agneta Pal avea doar 23 de ani atunci şi încă de la începuturi s-a dovedit a fi un medic foarte bine pregătit.

După Revoluţie, a dat examenul de medic primar pe care l-a promovat cu brio la Iaşi, iar în anul 1993 a devenit medic-şef al Secţiei de Pediatrie.Au trecut ani, iar în 2005 Agneta Pal a ieşit la pensie, la vârsta de 65 de ani.Soţul ei decedase cu mulţi ani în urmă, iar singurul ei fiu lucrează ca medic ortoped traumatolog la Spitalul Clinic Judeţean Arad.Și-a vândut casa din Câmpulung Moldovenesc şi a cumpărat un apartament la Arad, pe care îl are şi în ziua de astăzi, plănuind să se mute acolo, alături de fiul, nora şi nepoţica. Simţea însă că nu se poate despărţi de spital şi de munca care îi oferise atâtea satisfacţii. “N-aş putea trăi ca pensionară fără meseria asta, am spus că în clipa în care nu voi mai putea profesa nu ştiu dacă mai pot trăi, deşi am familie”, explică decizia ei de a renunţa la pensia care i se cuvenea.

Din 2010, de când s-au desfiinţat gărzile la Pediatria spitalului din Câmpulung Moldovenesc, Agneta Pal asigură urgenţele non-stop în spital, pacienţii săi fiind de la nou-născuţi până la tineri de 18 ani. Locuieşte efectiv în spital, care pentru ea a devenit „acasă”. „Practic eu sunt non-stop la dispoziţia pacienţilor, asigur urgenţele noapte de noapte şi zi de zi, permanent, în weekend şi în zilele lucrătoare, la Pediatrie şi Neonatologie. În plus, mă ocup şi de cazurile care ajung la Boli Infecţioase şi Chirurgie, unde tot eu asigur consultaţiile pentru copiii de până la 18 ani”, explică doctoriţa.

Doctoriţa Pal este cunoscută ca medicul cu peste 200.000 de copii. “Mi-e foarte dragă meseria. Când un pediatru american vestit, Nelson, a fost întrebat <Dacă ai fi din nou la începutul carierei ai mai dori să te faci medic?>, el a zis că da, pentru că e cea mai nobilă meserie, şi când a fost întrebat dacă tot pediatru, el a zis că da, dar cu două condiţii: să nu fie cancere la copii şi rinofaringite. Şi tot aşa aş spune şi eu. Pentru că este cumplit să-i spui unei mame că este vorba de o boală malignă şi pentru că răcelile astea banale îţi nenorocesc nopţile şi zilele şi te toacă deşi nu sunt cazuri grave, dar sunt numeroase şi părinţii se sperie”, mărturiseşte d-na doctor.

În 2017, la aniversarea celor 50 de ani de activitate în slujba pediatriei câmpulungene, medicul Agneta Pal le-a transmis colegilor tineri să nu uite niciodată că “medicina este ştiinţă şi conştiinţă”, citându-l pe marele profesor Iuliu Haţieganu de la Cluj-Napoca, care spunea că “nu poate fi un medic bun decât cel care este foarte bine pregătit în specialitatea lui”. “La noi nu există cale de mijloc, cale intermediară, cale mediocră, pregătire suficientă sau bună, trebuie să fii pregătit în specialitatea ta la nivel de profesor universitar, pentru că altfel rişti să omori oameni. De asemenea, fără conştiinţă, fără suflet, fără dragoste de meserie, fără dăruire pentru omul bolnav, fără înţelegere faţă de suferinţă, nu poţi să fii un medic bun şi atunci, seara, când te culci şi faci inventarierea zilei respective spui că n-ai trăit degeaba”, a spus medicul Agneta Pal.

Este o femeie foarte credincioasă. „Se simte o legătură deosebită între ea şi Dumnezeu”, mărturisea Petru Bişog, preotul paroh al bisericii romano-catolice din Câmpulung Moldovenesc. La Gala „Top 10 Suceveni” în 2014 doctoriţa Agneta Pal mărturisea că îi mulţumeşte bunului Dumnezeu „care îmi dă sănătate, putere de muncă, voinţă, ambiţie, dăruire pentru meserie, dragoste pentru copii”, după cum mărturisea. Tot cu această ocazie a mulţumit şi familiei, dar şi colectivului secţiei de Pediatrie „care a devenit a doua familie a mea, mulţumesc tuturor şi dedic acest premiu micilor mei pacienţi, peste 100.000 pe care i-am tratat în aproape jumătate de veac, dar şi celor pe care îi voi trata mai departe. În viaţă m-am condus după trei principii: credinţă, dragoste şi speranţă, iar crezul meu a fost <per aspera ad astra>, adică prin speranţă la stele, la care aş adăuga: prin speranţă şi multă muncă atingeţi stelele”, a fost mesajul emoţionant al doctoriţei Pal.

Prof. dr. Cojocari-Moroşan Alexandru şi prof. Cârloanţă Angelica