Colţul cititorului

În perioada 14-19 octombrie 2019, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Suceava, a avut loc cea de a doua întâlnire a proiectului Erasmus+ "E.learning.– European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths” având ca invitaţi profesori şi elevi din şcolile partenere din Italia, Bulgaria şi Turcia.

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în jurul temei principale a proiectului: predarea interdisciplinară a matematicii, de această dată pe ritmurile muzicii clasice, moderne sau folclorice.

Invitaţii, divizaţi în grupuri mixte, au lucrat la demonstrarea legăturii strânse între matematică şi muzică: ritm, sunet, mişcare şi au creat afişe ilustrative pe această temă. Plecând de la aceste afişe, elevii, îndrumaţi de profesorii din ţările partenere, au creat scurte secvenţe video cu activităţi muzicale de spargere a gheţii pentru orele de matematică.

Profesorii din învăţământul primar şi pre-primar au susţinut lecţii demonstrative pentru a ilustra aplicabilitatea muzicii la orele matematică sau necesitatea utilizării matematicii la orele de muzică.

Din cadrul proiectului nu au lipsit activităţile culturale de documentare: vizita la Muzeul “Ciprian Porumbescu" sau la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu" de la Palatul Culturii, activităţi care au întărit legătura între cele două discipline atât de diferite, dar totuşi cu atât de multe conexiuni pe care elevii le-au exploatat cu imaginaţie şi creativitate.

Prof. Irina Melisch, manager proiect