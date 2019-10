Zilele Erasmus au fost sărbătorite pe 10-12 octombrie 2019. Şcoala noastră le-a întâmpinat bucuroasă deoarece tocmai a început derularea Proiectului de Parteneriat de schimb interșcolar în cadrul Programului ERASMUS + „Diversity makes Union” (Diversitatea creează uniunea), în parteneriat cu 5 ţări: Grecia, Portugalia, Estonia, Ungaria, Italia.

Perioada de desfăşurare este 01.09.2019 – 31.08.2021, adică 2 ani şcolari, cu câte 3 mobilităţi pe an, respectiv Grecia, Portugalia, România (în acest an şcolar) şi Estonia, Ungaria, Italia (anul şcolar următor).

Proiectul este bine organizat, structurat şi construit pe un proiect eTwinning la care s-a lucrat din octombrie 2018 şi care s-a intitulat “Diversity makes union. The European Cultural Heritage, the keystone of European Democracy and Values” (ID 1777782) şi care a primit luna aceasta certificatul eTwinning Quality Label pentru doamna profesoară de limba engleză Mihaela Negrea, coordonatoarea întregului proiect. Certificate eTwinning pupil Quality Label au primit 21 elevi din cl. VI-a A, care s-au implicat foarte curioşi şi responsabili.

Scopul proiectului nostru este de a promova comunicarea, conştientizarea elementelor de interculturalitate şi respectul pentru diferenţele dintre culturi. Ne dorim să subliniem şi să amplificăm valoarea socială şi educaţională a moştenirii culturale europene, să îi valorizăm contribuţia la creşterea economică şi socială. Plănuim să oferim elevilor un mediu de învăţare atractiv prin activităţi atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei, un mediu în care ei să se simtă încrezători, dornici să participe, să relaţioneze, îmbunătăţindu-şi astfel competenţele de comunicare într-o limbă străină. De asemenea, ne propunem şi să oferim cadrelor didactice participante posibilitatea de a-şi îmbunătăţi şi diversifica metodele prin utilizarea de instrumente TIC şi prin schimbul de bune practici cu cadre didactice din alte ţări. Priorităţile noastre sunt comunicarea, cooperarea şi oportunităţile de învăţare. Se va lucra pe următoarele teme: Ceremonii religioase, Artefacte, Mediul natural, Moştenirea intangibilă, Bucătăria şi Mediul construit. Vom acorda o deosebită atenţie creării de activităţi şi produse digitale interactive (ebooks, webquests, hărţi digitale şi jocuri online). Vom folosi metode interdisciplinare şi ne vom concentra pe învăţarea prin experiment, rezolvarea de probleme şi cooperare. Activităţile sunt centrate pe elev, având ca scop incluziunea tuturor elevilor indiferent de performanţă, origine, statut economic, orientare religioasă sau abilităţi fizice. Cu toate acestea, elevii care vor participa la mobilităţi vor fi selectaţi cu atenţie. Ne dorim ca toţi participanţii, atât profesori, elevi, părinţi, cât şi comunitatea locală, să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, să experimenteze medii culturale diferite şi să promoveze astfel diversitatea şi tolerarea diferenţelor, creându-se astfel uniunea. Ziua limbilor europene a fost sărbătorită pe 26 septembrie, iar în competiţia pentru alegerea logo-ului sau fost selectate trei dintre ele, în funcţie de numărul de voturi online.

Echipa de proiect este formată din: prof. lb. engleză Mihaela Negrea, prof. geografie Garofiţa Maria Straton (director), prof. lb. franceză Cornelia Mihaela Zavalniţchi (consilier educativ), prof. lb. română Loredana Popa (dirigintă la clasă), prof. istorie Adrian Rotar şi prof. înv. primar Ana Cîmpanu (învăţătoarea clasei).

Sperăm într-o colaborare cu adevărat benefică pentru toţi partenerii, iar rezultatele, impresiile să se alăture la fel de frumos celorlalte proiecte derulate (14 la număr): Vizite Pregătitoare, Comenius, Grundtving, Study Visit, eTwinnning, care ne amintesc de Gala Proiectelor europene din 2014. Mai adăugăm și 8 proiecte POSDRU, toate reprezentând experienţe necesare, cu impact pozitiv. Dorinţa de continuare, redescoperire, împărtășirea bucuriei de a diminua distanţele, de a aduce ACASĂ oameni noi de pretutindeni, ne îndeamnă ca, împreună, să construim UNIUNEA, admirând, acceptând DIVERSITATEA.

Director, prof. Garofiţa Maria STRATON