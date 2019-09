Colţul cititorului

În anii şcolari 2018/2019 şi 2019/2020, la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava se derulează cinci proiecte Erasmus+, finanţate de Comisia Europeană: patru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şcolare - proiecte de schimb interşcolar şi un proiect de mobilitate a personalului din domeniul învăţământului şcolar (Learning Mobility of Individuals – School education staff mobility).

România, prin Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, este coordonatorul proiectelor „Educaţie europeană în şcoala noastră” şi „Change your lifestyle!”. În cadrul proiectelor „Let’s got to learn outside!”, „My Grandma’s Toys” şi „Recycle Today For A Better Tomorrow” România participă ca partener, coordonatori fiind Lituania şi Turcia.

Scopul proiectului „Educaţie europeană în şcoala noastră” este însuşirea unor metode interactive, inovatoare pentru zece profesori din şcoala noastră prin participarea la cursuri europene de formare, în perioada septembrie 2019 - octombrie 2020.

Formarea se va desfăşura în cinci fluxuri, astfel: 27 octombrie – 2 noiembrie 2019 (Sliema, Malta), „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities”; 10-16 noiembrie 2019 (Hameenlinna, Finlanda), „Seeking Excellence in Teaching, Learning and Studying Practises”;8-14 martie 2020 (Assen, Olanda), „How to use non-formal methods of teaching in formal education"; 16-20 martie 2020 (Reggio Emilia, Italia), „Cooperative Learning A method to develop social and learning skills for inclusion in educational and social contexts”; 8-12 iulie 2020 (Malaga, Spania), „4C's: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking”.

Mai multe şcoli europene din Turcia, Italia, Spania, Lituania, Grecia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria şi-au dat mâna pentru a oferi elevilor posibilitatea de a învăţa într-un mediu european, de a-şi îmbunătăţi competenţele de comunicare în limba engleză, de a intra în contact cu alte culturi europene. Tematica acestor proiecte este variată: educaţie outdoor, nutriţie, stil de viaţă sănătos, reciclare şi protecţia mediului, dezvoltare personală.

Coordonatorul proiectului, la nivelul şcolii, este prof. pentru învăţământ primar Mirela Florentina Mazilu.

Vor fi aproximativ 32 de mobilităţi pentru profesori şi 78 de mobilităţi pentru elevi. Toate activităţile vor fi diseminate în presa locală, pe site-ul şcolii şi pe platforma eTwinning.

În cadrul proiectului se vor încheia acorduri de parteneriat cu Primăria municipiului Suceava, Direcţia de Sănătate Publică Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Bucovina Dance Studio Suceava.