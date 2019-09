Colţul cititorului

Elevii clasei a XII-a A, promoţia 1995-1999, specializarea matematică-fizică, au gândit câteva momente speciale alături de cadrele didactice de atunci şi de acum, pentru revedere şi depănare de amintiri. Alături de ei a fost acum 20 de ani, ca şi acum, prof. Mihaela Ursaciuc, diriginta clasei. În urmă cu 10 ani, în plină vară, aceiaşi foşti elevi au petrecut împreună cu profesorii lor şi au prezentat procesul devenirii lor, iar acum, după alţi 10 ani, noutăţile nu s-au sfiit să apară, actualii maturi au copii şi multe alte realizări.

O clasă singulară în cadrul absolvenţilor colegiului prin oamenii adevăraţi şi frumoşi pe care i-am revăzut cu drag, cu emoţie, dar în primul rând cu deschidere. Copiii de ieri, adulţii de astăzi, se laudă cu facultăţi de prestigiu absolvite, cu familii reuşite, cu domicilii în ţară sau în afara ei, în ansamblu zâmbetul şi prietenia au predominat în atmosfera de la şcoală şi de după.

Prezentul deosebit construit de actualii medici, profesori, IT-işti, oameni de afaceri a avut la bază nişte ani de liceu marcaţi de responsabilitate, dar şi de implicarea în toate activităţile organizate pentru timpul liber. Au fost multe excursii în care elevii s-au cunoscut şi s-au apropiat, a existat mereu dorinţa de a afla, de a şti, de a completa informaţia şi de a realiza tot mai mult.

Am revăzut vineri, 16 august 2019, la Colegiul „Alexandru cel Bun”, în fosta sală de clasă, nişte figuri senine, vesele, optimiste, am auzit cât de complexă a fost existenţa lor după absolvirea Grupului Şcolar de atunci, cu schimbări de domicilii, de joburi, chiar de parteneri de viaţă. Am regăsit foşti elevi care locuiesc acum în Marea Britanie, în Italia, în Bucureşti, Cluj, Frasin, foarte mulţi dintre ei în Gura Humorului. Copleşiţi de emoţii, au mărturisit că întoarcerea acasă e tot timpul aşteptată cu mari emoţii, iar prezenţa unui număr mare de elevi la eveniment demonstrează încă o dată că şcoala a fost pentru ei o experienţă de care-şi amintesc cu multă plăcere.

Am reîntâlnit un colectiv închegat, copii copleşiţi de sentimente amestecate, eleganţă, bun-gust şi cu siguranţă nişte părinţi actuali care au ce să transmită copiilor lor. Mult suflet a caracterizat dimineaţa revederii, umor şi sinceritate, chiar dacă, studiind catalogul, am remarcat cu toţii că notele din catalog erau, atunci, destul de mici. Cu numele schimbat sau nu, cu realizări mai mari sau mai mici, foştii elevi au dovedit şi acum, ca şi atunci, acum 20 de ani, că stăpânesc noţiunile de respect, de apreciere, de simplitate, şi rezonează cu ceilalţi.

Întâlnirea de la şcoală a fost urmată de o activitate nonformală la o pensiune din oraş, unde a fost adusă promoţia alb negru a generaţiei, inexistentă la revederea de 10 ani, şi s-a sărbătorit cu artificii. Tot acolo s-au convocat echipele meciului de a doua zi dintre echipa colegilor şi cea a soţilor colegelor, jucat pe stadionul din Gura Humorului, cu tricouri de jucători şi cu dorinţa de a concura, nu de a câştiga.

Mulţumiri organizatorilor, participanţilor şi aşteptăm cu nerăbdare următoarea revedere cu clasa a XII-a A, promoţia 1999.

Profesor Brînduşa Luminiţa Cîmpan

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului