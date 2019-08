Colţul cititorului

În cadrul proiectului Erasmus+ KA1 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796, în perioada 28 iulie - 1 august 2019, trei profesori de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Brădăţanu Claudiţa, prof. Iurea Cătălina şi prof. Popescu Anamaria, au participat la cursul de formare ”Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer learning, project method and non-formal methods of teaching for a better motivation and integration of learners with different social and cultural backgrounds, including migrants, for an education for sustainable development and life skills”. Acesta a fost organizat de Quarter Mediation, Utrecht, Olanda, şi s-a desfăşurat în Assen, Olanda.

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea instituţională a şcolii noastre prin activităţi care să facă învăţarea mai atractivă pentru toţi factorii interesaţi, răspunzând diferitelor nevoi educaţionale ale elevilor şi comunităţii. Au participat profesori din Croaţia, Estonia, Finlanda, Germania, Spania şi România.

Cele trei cadre didactice au beneficiat de ore de formare cu totul speciale, pornind de la pagini de istorie, civilizaţie şi despre sistemul de educaţie în Ţările de Jos şi mergând până la metode noi în care folosirea tehnicilor moderne, mai exact a telefoanelor mobile, calculatoarelor, videoproiectorului, pot aduce un suflu nou orelor de predare-învăţare-evaluare. Au realizat activităţi educaţionale la Drentse Archief, reprezentând exemple de bune practici de ateliere de creaţie interdisciplinare interioare şi exterioare, bazate pe TIC, artă, metoda proiectului, jocuri şi învăţare reciprocă şi metode non-formale de predare pentru o motivaţie mai bună şi integrarea elevilor cu diferite medii sociale şi culturale, inclusiv a migranţilor, pentru o educaţie pentru mediu, dezvoltare durabilă şi competenţe de viaţă. S-a pus accent pe importanţa TIC în educaţie "Învăţarea pentru viitor. Robotica de învăţare pentru abilitarea noua generaţie" şi modul de utilizare a TIC, metoda de proiect, jocuri, Peer Learning şi activităţile de interior pentru o mai bună motivare şi de integrare a elevilor cu diferite medii sociale şi culturale, inclusiv migranţi, pentru competenţele de viaţă educativă şi pentru o dezvoltare durabilă.

Au participat la Conferinţa "Stop motion and Movie Maker" şi la workshopul ghidat ca un exemplu de bună practică pe un mod creativ de a folosi creativitatea, TIC, arta, muzica, munca în echipă şi metoda de proiect în predare. Au realizat activităţi educaţionale la Muzeul Drents: ”Treasure hunting” - (vânătoare de comori) sau modul de utilizare a activităţilor în aer liber, creativitate, arta (fotografie & arhitectura), TIC, metoda proiectului, munca în echipă şi metode non-formale într-un mod interdisciplinar, pentru o mai bună motivare şi integrare a elevilor cu diferite medii sociale şi culturale, inclusiv migranţii, pentru o educaţie pentru mediu, dezvoltare durabilă şi competenţe de viaţă. La finalul cursului, profesorii au fost evaluaţi printr-o prezentare de reportaj foto, oferind un feedback excelent. Mai presus de orice, această mobilitate a însemnat pentru profesorii suceveni crearea unor legături de prietenie cu reprezentanţi ai unor sisteme educaţionale diferite, adevărate exemple de bune practici.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava