Problematica tinerei generaţii din diaspora, care îşi asumă în mod liber identitatea culturală românească, nevoia de reformă în sistemul educaţional românesc, dar şi dorinţa de a dărui din experienţa şi expertiza lor au fost principalele motivaţii care au adus la Suceava cercetători şi formatori în domeniul educaţiei din 14 ţări.

În perioada 22-26 iulie 2019, 25 de profesori, cercetători şi manageri care activează în sistemele educaţionale din Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, Belgia, Franţa, Elveţia, Ucraina, Norvegia, Luxemburg, Irlanda, Canada şi Statele Unite ale Americii au răspuns cu entuziasm invitaţiei lansate de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Împreună cu aceştia au lucrat şi 25 experţi din domeniul educaţional din România, care realizează proiecte şi cercetări de excepţie în diverse colţuri ale ţării.

În cadrul manifestării AmbasaDOR DE BUCOVINA au avut loc 14 ateliere de formare şi de împărtăşire de bune practici, care au oferit oportunitatea abordării temelor actuale pentru educaţia din România, dar şi a menţinerii şi a transmiterii identităţii culturale în comunităţile româneşti din diaspora şi, implicit, a modalităţi de promovare a imaginii României în alte sisteme educaţionale.

Proiectul a fost primit cu entuziasm şi de comunitatea didactică din zona de nord-est a României: peste 1.600 de studenţi, cadre didactice şi profesionişti în domeniul educaţiei au participat la activităţi, manifestând interes atât pentru colaborări viitoare (activităţi de internaţionalizare a formării şi cercetării, proiecte europene, activităţi de voluntariat între comunităţile româneşti de pretutindeni), cât şi pentru preluarea exemplelor europene de bune practici şi adaptarea acestora la realităţile contemporane ale şcolii româneşti.

Oana Moşoiu, cadru didactic la Universitatea din Bucureşti, a declarat:

„Experienţa de la Suceava, în cadrul proiectului AmbasaDOR de Bucovina, a fost foarte intensă, bogată şi reconfortantă, în acelaşi timp. Conceptul programului a fost deosebit: reunirea românilor din diaspora preocupaţi de, şi implicaţi în educaţie, în varii forme, alături de români de acasă, din acelaşi domeniu. Alături de acest nucleu de participanţi-experţi, au fost prezenţi profesori din zona Moldovei, care au beneficiat de expunerile invitaţilor şi au legat relaţii de cooperare, discuţii pe problematici educaţionale foarte specifice: de la modalităţi de predare eficientă, la incluziunea copiilor din diaspora în sistemele de învăţământ gazdă, teme inter-sectoriale privind emigraţia şi remigraţia, cu problemele corelate privind recuperarea/remedierea educaţională, incluziunea, acomodarea şi adaptarea la medii socio-culturale noi ş.a. Expertizele complementare au fost articulate într-un discurs educaţional cu forţă, cu un conţinut bogat şi variat, ridicând probleme concrete şi oferind soluţii la fel de concrete, cu apropieri şi depărtări de subiectele propuse, pentru a privi atât cadrul, ansamblul, într-o perspectivă de sistem, cât şi particularul, experienţa individuală, într-o abordare analitică. Mulţumesc gazdei noastre, Universitatea din Suceava, prin ambasaDOR-ul său, Otilia Clipa, cu toată aprecierea şi admiraţia pentru un proiect ce pune bazele unui nou mod de a ne uita la românii din diaspora. Ei sunt colegii noştri şi partenerii de echipă într-o misiune comună: educaţia.”

Activitatea organizată la Mănăstirea Putna a adus participanţilor oportunitatea de a reflecta la valorile perene ale neamului românesc şi la menirea dascălilor români de pretutindeni.

Pentru unii participanţi, vizitarea ctitoriei şi necropolei lui Ştefan cel Mare a constituit şi o profundă experienţă personală:

„Cu emoţia şi speranţa reîntâlnirii cu inima Moldovei şi a României, privind către un mâine în care toţi românii să fie împreună, în aceeaşi casă. Ne exprimăm bucuria şi recunoştinţa noastră, la capătul acestui lanţ al vieţii reînnodat prin suflarea şi nădejdea copiilor noştri care s-au reîntors acasă. Ne vom ruga pentru reîntregirea de neam şi suflet românesc! ” - Prof. univ. dr. Alin Gavriliuc, Universitatea de Vest din Timişoara, strănepot al senatorului de Storojineţ din primul Parlament al României Mari, Gheorghe Lesan.

În data de 25 iulie a avut loc întâlnirea cu profesorii români la Universitatea din Cernăuţi. Întâlnirea a fost un prilej de cunoaştere a situaţiei şi a problemelor acestora, dar şi de identificare a unor soluţii concrete pentru ameliorarea lor (donaţii de cărţi româneşti, cursuri de formare continuă în limba română, crearea unor reţele de colaborare între şcoli româneşti, propunerea unor proiecte pentru menţinerea limbii şi culturii române). Acest eveniment a fost onorat de prezenţa şi implicarea doamnei Sandra Pralong, consilier de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, şi a doamnei Irina-Loredana Stănculescu, Consul general al României la Cernăuţi, care au apreciat eforturile profesorilor români şi au subliniat sprijinul instituţiilor pe care le reprezintă în soluţionarea problemelor comunităţii româneşti.

La fel de onorantă a fost prezenţa doamnei ministru Natalia Intotero, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care a avut întâlniri rodnice cu lectorii din diaspora şi din ţară şi a subliniat eforturile şi deschiderea ministerului pentru dezvoltarea proiectelor de colaborare şi dorinţa de a dinamiza activitatea acestuia prin implicarea românilor de pretutindeni.

Am dorit ca manifestarea organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei să fie un act de generozitate al unor oameni care dăruiesc din timpul, energia şi experienţa dobândită în alte spaţii culturale românilor rămaşi în ţară. Ei sunt profesionişti care doresc să contribuie la creşterea expertizei în diferite domenii de cunoaştere. Se poate spune, astfel, că educaţia uneşte, iar profesorii devin adevăraţi ambasadori ai cunoaşterii pe care o oferă cu bucurie celorlalţi.

Iată ce declară despre eveniment domnul Constantin Lomaca, de la Franconian International School, Erlangen, Germania: „Într-o clădire modernă, luminată şi înflorită, atât la propriu, cât şi în suflete, am participat timp de 5 zile la Conferinţa AmbasaDOR de Bucovina. Am beneficiat de o organizare excepţională de n-ai fi ştiut dacă erai la Hanovra, Copenhaga sau Sydney, am asistat la prezentări profesioniste, fie ca ele erau create la Londra, Luxemburg, Timişoara, Bucureşti sau Suceava. Am aflat multe lucruri, am stabilit contacte pentru colaborări viitoare. O experienţă desăvârşită! Mulţumiri sincere şi profunde doamnei Otilia Clipa şi colegilor de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei pentru invitaţie şi ospitalitate!"

Despre evenimentele organizate de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, am extras câteva fragmente din înălţătoarele cuvinte ale profesorului universitar Adrian Opre, decan la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca:

„Am învăţat pe parcursul acestei conferinţe că soluţiile prin care această criză poate fi diminuată, stopată sau chiar prevenită stau într-o împreună lucrare a unor dascăli de înaltă calitate cu familiile copiilor şi tinerilor cărora se adresează, dar şi în păstrarea/ promovarea unor valori autentice, acelea pe care cultura acestui neam şi tradiţia sa creştină le-au păstrat, valorizat şi promovat peste vremuri.

Pentru iniţiativa, concepţia şi reuşitele sale extraordinare, organizatorii acestui eveniment, în special coordonatorul echipei, conf. univ. dr. Otilia Clipa, merită toată reverenţa şi preţuirea noastră. Avem nevoie de oameni cu suflet mare care pot şi vor să contribuie la păstrarea autenticităţii şi valorilor acestui popor. Oameni care refuză nepăsarea.

Dincolo de calitatea ştiinţific-profesională a evenimentului la care am participat, ospitalitatea bucovineană şi axiologia oamenilor din aceste minunate locuri ne-a întrecut orice aşteptări şi ne-au făcut să ne simţim acasă. Am înţeles acum, mult mai profund, de ce frumuseţea acestor plaiuri şi mai cu seamă frumuseţea lăuntrică a oamenilor verticali de aici nu pot fi biruite de tentaţiile modeste şi (non)valorile ostentative ale unei lumii decadente, străine acestui ţinut autentic românesc.

Dorul de ţară, dorul de Bucovina se naşte, sporeşte şi dăinuie graţie sevei extrase din valorile păstrate în tradiţiile curate ale acestui popor. Este seva din care se adapă identitatea şi vitalitatea românilor de pretutindeni. Este garanţia trăiniciei lui.”

Proiectul este finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava. Proiectul a fost iniţiat şi organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi a fost derulat în perioada 22-26 iulie 2019, la Suceava.

Pentru alte informaţii legate de proiect şi detaliile planificării activităţilor (tematici, lectorii prezenţi) puteţi accesa site-ul proiectului, https://sites.google.com/usm.ro/ambasador/home, sau comunică pe adresa de e-mail a managerului de proiect: conf. univ. dr. Otilia CLIPA (otiliac@usv.ro).