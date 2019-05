Recompensat recent cu titlul de „Școală Europeană”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni se află la a treia experiență în materie de proiecte Erasmus+, îndeplinind rolul de școală coordonatoare în cadrul „Hand to Hand – Together in Europe” (număr de referință 2018-1-RO01-KA229-049337). Acest proiect european pentru susținerea schimbului de bune practici se derulează pe o durată de doi ani și implică cinci școli din România, Italia, Letonia, Turcia şi Portugalia. Adresat elevilor cu vârste între 12 și 15 ani, parteneriatul are ca prioritate principală promovarea valorii sociale și educaționale a patrimoniului cultural european.

În perioada 13 – 17 mai 2019, elevi și profesori din toate țările partenere s-au reunit la schimbul organizat de școala Şehit Ali Aksoy Ortaokulu din Akhisar (Turcia). Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni a fost reprezentat de prof. Niculina Pintilii (coordonatoarea proiectului), Simona Rica Șorodoc și Ionela Rodinciuc, precum și de către elevii Cornelia Macovei, Andrei Denis Rotaru, Bodgan Chiriac, Bianca Mădălina Isăcescu, Camelia Rață, Bianca Gabriela Grădinaru, Daniel Vatamanu și Fabio Adrian Zamă. Această activitate transnațională a fost dedicată clubului „Patrimoniul artistic”, având ca temă familiarizarea cu meșteșugurile tradiționale, folclorul, evenimentele culturale și bucătăria națională din țările partenere.

Fiecare echipă națională a prezentat activitățile derulate în cadrul clubului „Patrimoniul artistic” și trei materiale informative cu teme diverse. Prezentarea despre evenimente culturale a contribuit la promovarea turistică a regiunii Bucovina, elevii referindu-se printre altele la Târgul Meșterilor Populari de la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava și la Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate de la Ciocăneşti.

Activitățile cele mai pline de viață și culoare au fost însă recreerea unui ritual ancestral sub forma unei scenete, elevii români prezentând obiceiuri de la o nuntă tradițională, precum și un atelier de gătit ce a devenit un adevărat periplu culinar.

Excursiile educaționale organizate de școala gazdă din Akhisar au oferit atât elevilor cât și profesorilor oportunitatea de a face o incursiune în istoria antică și de a cunoaște cultura și stilul de viață din Turcia. Astfel, participanții au vizitat ruinele orașelor antice Hierapolis și Efes, s-au recules la Casa Fecioarei Maria de lângă Efes și s-au bucurat de apa termală calcaroasă de la Pamukkale.

A doua vizită de schimb din cadrul proiectului „Hand to Hand – Together in Europe” a contribuit la familiarizarea tuturor participanților cu valori ale patrimoniului artistic, folcloric și cultural din cele cinci țări partenere, la dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și de lucru în echipă, la schimbul de bune practici între școli, etc.