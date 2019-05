La Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” Pătrăuți se desfășoară, în perioada 2017-2020, proiectul Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 - Parteneriate strategice doar între școli: “Promoting Innovation through the development of creativity and imagination”, finanțat de Comisia Europeană.

Parteneriatul este derulat între șapte şcoli localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei:Churchdown Village Infant School – Anglia, Churchdown Village Junior School - Anglia, Membrillar School - Spania, Szkola Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego - Polonia, Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu - Turcia, Primary School of Kandanos - Grecia și Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii „Constantin Morariu” Pătrăuți,România.

Pentru cadrele didactice și elevii din Grădinița cu Program Normal Pătrăuți, proiectele și programele europene au devenit în ultimii ani o modalitate foarte interesantă și utilă de a-și dezvolta formarea continuă, într-un cadru modern, inspirat din bunele practici ale altor țări europene.

Activitățile proiectului sunt concepute pentru a promova un mediu favorabil pentru dezvoltarea creativității și inovării în educația timpurie, concentrându-se în același timp pe obținerea de cunoștințe.

Timp de cinci zile, în perioada 1-5 aprilie, trei educatoare din Pătrăuți au luat parte la mobilitatea transnațională organizată de Școala Membrillar din Jerez de la Frontera, din regiunea Andaluzia, cea mai mare regiune a Spaniei, ce se întinde de la Marea Mediterană până la malurile Oceanului Atlantic.

Întâlnirea din Spania, Transnational Project Meeting 2, organizată de Școala Membrillar din Jerez de la Frontera, a stabilit un plan de acțiune și un calendar specific al activităților și rezultatelor pentru ultimul an de proiect.

Organizatorii, conduși de profesorii Lolla Bellido și Maria Nieves Marin, au pregătit un program complex şi variat, care le-a permis vizitatorilor din țările partenere contactul cu specialişti şi metodele lor atrăgătoare de abordare la clasă în învăţământul din Spania.

Dezvoltarea abilităților digitale - formarea în domeniul TIC a avut loc, de asemenea, în timpul acestei întâlniri, pentru a demonstra diferitele tehnologii de comunicare, dar și de predare, folosind metode moderne pedagogice.

Profesorii spanioli au prezentat metode de predare - învățare și evaluare, folosind softuri educaționale specifice fiecărui nivel de educație. Au fost organizate diverse competiții cu ajutorul parinților.

Directoarea școlii ne-a explicat că parteneriatele dintre școală și familii ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale elevilor; îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar etc.

Instruirea de către țara gazdă – Spania, s-a concentrat pe dezvoltarea competențelor de bază ale creativității și imaginației prin intermediul artelor, istoriei și științelor, fiind desfășurate activități sub semnul personalității lui Leonardo Da Vinci, în cele 5 zile ale mobilității.

Coord. proiect, prof. Grațiela Meșteriuc