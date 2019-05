Erasmus+ „The More You Know, The More You Love”

În perioada 18-22 martie 2019, un grup de 8 elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, însoţiţi de directorul adjunct al liceului, prof. Gheorghiţă Florin Constantin, şi de cadrele didactice Mihai Cârdei, Ana Chira şi Ana-Maria Muntean, a luat parte la activităţile din cadrul primei mobilităţi cu elevi a proiectului Erasmus + “The More You Know, The More You Love”, desfăşurate la şcoala Profilirana gimnazia „Hristo Botev” Popovo, Bulgaria. Proiectul „The More You Know, The More You Love”, derulat de către Liceul Tehnologic „Ion Nistor” în calitate de coordonator, în perioada 16.09.2018-15.08.2020, alături de trei instituţii partenere: Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice, Cehia, Profilirana gimnazia Hristo Botev, Popovo, Bulgaria, şi Ufuk Arslan Anadolu Lisesi, Etimesgut, Turcia, urmăreşte promovarea, menţinerea şi împărtăşirea valorilor culturale, responsabilizarea tinerilor cu privire la patrimoniul cultural, la importanţa toleranţei şi cooperării culturale şi sociale, acceptarea diversităţii şi promovarea propriei culturi în spaţiul european.

Pe parcursul şederii în Bulgaria, elevii din România, Cehia, Turcia şi din ţara gazdă au participat la activităţi educaţionale diverse, care au urmărit intercunoaşterea, interacţiunea cu oameni şi contexte variate, explorarea patrimoniului cultural al ţărilor implicate. Elevii au prezentat proiecte specifice temei abordate, intitulate “Human and children rights in my country” şi “Country, city and school presentation”, proiecte prin care s-au valorificat frumuseţea şi unicitatea contextului cultural şi social al fiecărei ţări, dar şi creativitatea şi abilităţile de comunicare ale tinerilor implicaţi. De asemenea, au participat la o competiţie desfăşurată pe aplicaţia Kahoot, joc educativ prin care au acumulat cunoştinţe despre ţara gazdă, dar şi la activităţi sportive, care au constat în concursuri în cadrul cărora elevii de naţionalităţi diferite au format echipe şi s-au bucurat împreună de gustul victoriei sau de experienţe memorabile.

În ceea ce priveşte activităţile de explorare, elevii, însoţiţi de profesori, au vizitat Tryavna, unde se află prima şcoală din Bulgaria, şi casa muzeu “Daskalova”, Veliko Tarnovo, ruinele şi muzeul de la Pliska, prima capitală a Bulgariei, Muzeul Alfabetului Chirilic şi, nu în ultimul rând, oraşul Shumen, unde au descoperit produsele tipice ţării gazdă obţinute din trandafiri.

Prin participarea la acest proiect, elevii au avut ocazia nu doar să îşi pună în valoare aptitudinile de comunicare în limba engleză, de interacţionare şi de valorificare a culturii proprii, ci şi să descopere o ţară nouă şi să creeze legături cu popoare diferite, trecând peste lucrurile care îi diferenţiază, depăşind stereotipurile şi bazându-se pe inovaţie şi spirit de cunoaştere.