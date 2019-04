În cadrul proiectului Erasmus+ Acţiunea cheie KA12018-1-RO01-KA101-047433 “Şcoala - diversitate şi succes în educaţie”, derulat la Şcoala Gimnazială Moara, a fost derulat un curs european de formare profesională, în perioada 4-10 martie 2019. S-a numit „Creativity in teachingand training” şi a fostfurnizat de organizaţia educaţională Quarter Mediation. Acesta s-a desfăşurat în Assen, Olanda, şi a beneficiat de participarea a 3 cadre didactice din Şcoala Gimnazială Moara: Gaube Constantin, Blaga Mihaela, Năstacă Veronica. . .........

Tematica acestei mobilităţi a transmis exemple de bune practici privind utilizarea modalităților creative de predare-învățare, prin combinarea acestor metode cu învăţarea experienţială şi cu tehnicile de lucru tradiţionale (uneori conservatoare).

A treia zi de curs a fost petrecută la "De Wachter" din oraşul Zuidlaren, unde există o veche moară de vânt transformată într-un loc destinat învăţării. Ghidul şi formatorul nostru ne-au prezentat diferite zone ale morii şi modalitatea didactică prin care fiecare loc ar putea fi folosit pentru a preda diferite informaţii elevilor, cum ar fi: măsurători, principii fizice, istorie şi geografie, biologie etc. Apoi, s-a aplicat abordarea transdisciplinară în actul învăţării: am vizitat un muzeu din apropiere, iar colecţiile şi exponatele de acolo ne-au permis să învăţăm modalităţi creative prin care să includem noţiuni de muzică, arte şi meserii în activităţile noastre didactice.

Activităţile de învățare pot deveni echitabile şi eficiente în măsura în care se îmbină utilul cu plăcutul, lăsând loc creativităţii care să ofere activităţi atractive: prin utilizarea muzicii, artei, TIC, jocurilor, muncii în echipă, învăţării reciproce, metodei proiectului şi activităţilor în aer liber. Prin urmare, s-au trasat tipare educaţionale pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi pentru o mai bună integrare a elevilor din zone sociale şi culturale defavorizate.

Am mai învăţat despre pedagogia jocului. Am participat la prezentări despre diferite modalităţi prin care jocul poate deveni principala strategie în predarea diferitelor discipline la elevi de vârste diferite. Am aplicat metoda jocului didactic şi la diverse work-shopuri tematice. Strategiile ludice, bazate pe comunicarea interactivă, vor contribui la motivarea elevilor în învăţarea de la şcoală, dar care se prelungeşte, pe tot parcursul vieţii, într-o societate aflată într-o continuă schimbare şi adaptare la standardele europene.

Obiectivele acestui curs converg către ideea de modificare a paradigmei educaţionale actuale, oferind modele europene ce au drept finalitate creşterea calităţii actului didactic la Şcoala Gimnazială Moara.