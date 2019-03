”Din pântecele maicii mele Tu eşti acoperitorul meu (Ps. 70, 7) spune Sfânta Scriptură. Pe parcursul educaţiei medicale, am învăţat că viaţa umană începe din momentul concepţiei (Dr. Alfred M. Bongioanni, Universitatea Pennsylvania) spune Ştiinţa.

Deşi la mii de ani distanţă, cele două citate se întrepătrund, se susţin reciproc şi mărturisesc acelaşi adevăr: venim în lume din momentul întâlnirii celor două celule umane, venim ca dar al lui Dumnezeu, venim unici şi frumoşi, cu un destin ales, acela de a deveni minunate făpturi într-o măreaţă creaţie”.(Pr. Radu Brînză, Coordonator pro vita, Arhiepiscopia Iaşilor, în revista Pentru viaţă)

”Copilul este o făptură biblică originară. Copilul este o făptură a vieţii neîntinate, este o floare deschisă luminii, este îndemn la simplitate şi frumuseţe. În el vorbeşte frântura de cer dată omului odată cu începutul.

Copilul este un mare dar al vieţii noastre aici: aduce cu el inocenţa, drăgălăşenia şi bunătatea. Copilul îndulceşte viaţa noastră atât de amară; făptura sa mică cu aripi la suflet ne dă multe învăţăminte. Un scriitor a spus: zâmbetul copilului este pentru mamă ca o rugăciune pentru Dumnezeu. În preajma copilului stăruie mereu o atmosferă de lumină şi frumuseţe.

Supusă unui destin al pasiunii femeia, este legată de tot ceea ce îi îmbogăţeşte zilele; de la cele mai însemnate până la cele mai gratuite lucruri, toate o interesează, o cheamă, o farmecă. Dorinţa puternică şi continuu împrospătată de a-şi îmbogăţi viaţa şi, totodată, nevoia de dăruire dezinteresată fac din femeie o fiinţă în permanentă vibraţie şi îndemn.” (Ernest Bernea, Preludii,Editura Predania 2011)

Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae explică: Dragostea dintre mamă şi copil se percepe intrauterin, iar copilul este influenţat extrauterin. Cea mai importantă pentru un copil este afecţiunea maternă – din pântecele mamei şi până la îmbrăţişarea oferită după naştere, în timpul alăptării. (Interviu realizat în cadrul Lunii pentru Viaţă 2019, în parteneriat cu Pro Vita Iaşi)

Şi totuşi există avorturi! Şi chiar legi pentru apărarea lui. Dar pe ei, mamă şi copil, cine îi apără?

O statistică incompletă spune că în perioada ianuarie-septembrie 2018, în România au fost avortaţi 44.000 de copii, în timp ce în 2017 în Republica Moldova au fost avortaţi 12.025 copii. Şi mai sunt mulţi alţii, pentru care nici măcar nu se fac statistici: copii a căror viaţă a fost oprită prin avorturi medicamentoase, cei a căror viaţă a fost curmată în clinicile particulare sau din străinătate.

Nenumăratele mărturii ale femeilor care au ales ca ”soluţie” avortul, ne arată în cuvinte mai simple sau mai complexe, dar toate acoperite de lacrimi amare, că avortul lasă traume adânci în viaţa femeii. Golul acela, de lumină care a plecat, va fi întuneric pentru veşnicie în sufletul ei.

Nu poţi clădi fericirea vieţii tale pe o crimă! Copilul şi copiii, oricâţi ar fi ei, nu îţi sunt piedică în viaţă. Va avea de suferit doar comoditatea ta căci în ceea ce priveşte bogăţia materială se va converti într-una spirituală!

Când te afli în criză de sarcină, te rog, nu asculta glasul care îţi spune că suntem prea mulţi, nici pe cel care îţi spune că se rezolvă cu o programare, nici al colegilor care în timp ce-şi beau cafeaua şuşotesc şi te arată cu degetul, nici al rudelor care te umplu de informaţii despre cât de cumplit îţi va fi… Nu, tu fii curajoasă, zâmbeşte încrezătoare că abia de acum vei fi fericită! Arată tuturor nădejdea ta în ajutorul lui Dumnezeu Care te va susţine când îţi va fi greu, căci greul nu este cel în care te afli atunci. Şi pentru ca să poţi face acestea caută să asculţi mărturiile mamelor cu mulţi copii, nici o mamă cu 3,4 copii şi mai mult nu va spune decât cuvinte frumoase, îndemnuri nobile, cuvinte din care îţi poţi lua o gură de aer pur într-o lume plină de aer viciat. Caută oameni frumoşi, simpli şi fericiţi!

Numai în 2018, în lume au fost avortaţi 42 de milioane de copii, iar cifra globală estimativă a avorturilor din ultimul secol este de peste un miliard (conform datelor organizaţiei americane Global Life Campaign).

În România, Marşul pentru viaţă a fost organizat pentru prima dată la Timişoara, în 2008, iar anul acesta avem a IX-a ediţie naţională.

Marşul pentru viaţă 2019 – are drept slogan: ”Unic din prima secundă”. El se va desfăşura în ziua de 23 martie în peste 500 de localităţi din ţară şi din Republica Moldova. Precizăm că din 2013 de la an la an se dublează numărul localităţilor în care se desfăşoară, în mod independent, acest Marş în aceeaşi zi.

Sunt deja 10 ani de când stai deoparte ! Dă frâu liber gândurilor inimii tale şi alătură-te nouă ! Suntem împreună pentru a asigura continuitatea vieţii. Viaţa, şi nu moartea, e motorul umanităţii întregi: suntem vii atât timp cât ne mişcăm să apărăm viaţa. Fii liber să-ţi exprimi bucuria, dragostea, alegerea vieţii cu orice preţ!

Să exprimăm dragostea pentru fiecare dintre copiii nenăscuţi, să celebrăm unicitatea lor la Marşul pentru viaţă „Unic din prima secundă”, în 23 martie!

Vino la Marş! Arată că şi tu crezi că Viaţa unui copil este importantă!

Hai să apărăm mama şi copilul ei nenăscut!

Anunţă prietenii şi cunoscuţii despre eveniment.

Fii încrezător, primăvara începe cu o floare şi renaşterea unei ţări poate începe cu tine!

La ora 12 ne întâlnim pe Esplanada Casei de Cultură.

Vino alături de noi!

Prof. Aura-Iuliana BEJENAR